金溥聰：選舉隨時變化 整合要先強大

藍白何時談合作、如何談合作，傳言不斷。國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰昨天親上火線，他接受中廣董事長趙少康連線專訪表示，希望藍白雙方保持善意，不要講情緒的話，等到民調容易整合、不會嫌棄對方時，在最適當的時機談整合，自然水到渠成。

近來匿名人士放話不斷，也對準金溥聰，稱金不斷放話「堅持侯友宜不當副手」破壞整合。

「這是扭曲我的想法」，金溥聰還原，他曾在七月廿五日接受媒體人蘭萱訪問時，講到會「挺著胸膛倒下去」，當時情境是侯的選情艱困，蘭萱追問他，若民調無法成為第一，國民黨能否接受「棄侯保柯」？當時他回答「做一個此刻在戰場打仗的人，不該想這件事」。蘭萱追問最壞的打算，他才回答，最壞的打算就是「挺著胸膛倒下去」，否則身為領軍的將軍，怎麼對得起一起作戰的主帥與同袍，這段話「卻被扭曲成我堅持侯當正或副」。

金溥聰說，選舉有分不同階段，當時的選情很艱困，他的主張很清楚，「不是不談整合，而是先拉高民調」，他的堅持是「國民黨要堅持自己的黨格，不要被吃掉」，整合前「先把自己變強大，否則沒有談判的籌碼」。

他說，選舉是隨時在變化的，不同情境有不同因應方式，政治本來就不是死板板、是有彈性的，但外界硬要扣帽子，把它當話題來炒作。他批評，這是有人在故意挑撥，捏造事實有其動機，居心叵測，就是希望藍白破局。

趙少康追問金溥聰，藍白能不能合？金說，原則是雙方持續保持善意，等到民調容易整合，彼此不嫌棄對方時，才有適宜的條件談整合，「很早談、談很久，不一定談得成」，時機就是雙方都有意願、都希望成事的時候，一拍即合。

金溥聰以商場來比喻回應，正如國民黨主席朱立倫所說的「堆疊善意」，商場上也如堆積木，一塊塊先把基礎建立起來，至於何時堆好，要看黨中央與侯辦。至於十月底前「合或不合」該有決定？金說，要待雙方善意達到最高，坐下來解決，「現在雙方不要講情緒的語言，才是堆疊善意。」

趙少康說，就算侯願意當副手，國民黨有眾多立委、議員、縣市長，「這是實力，而非只有民調」，尤其現在侯柯民調相近，侯柯配也大於柯侯配，「不能不看民調，但不能全看民調」，政黨實力也應一起看。

【記者吳慧芬、蔡世偉、鄭媁／連線報導】針對藍白合，國民黨參選人侯友宜昨晚在高雄美濃區與地方幹部座談，他認為藍白都是朋友、夥伴，但還是要對自己有信心，「如果不相信自己能贏，別人怎麼覺得我們能贏」。

國民黨表示，非綠合作建構在共同的理念上，目前重點仍是在持續堆疊合作的共識與善意，近期有多篇引述不具名消息來源的報導，一些自稱「國民黨高層」的放話，絕非來自國民黨。

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