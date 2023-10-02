柯文哲拋組「台式聯合政府」 專家直指過去經驗不佳：需討論理念、職位

「台灣過去聯合政府並不成功，若要組閣，還是要看理念是否相符？」針對民眾黨總統候選人柯文哲近日拋出的「聯合政府」，台大政治系教授王業立受訪時表示，聯合政府應討論理念是否相符，但目前藍白都缺乏這方面的共識；政大教授嚴震生受訪時則說，台灣尚未建立相關憲政慣例，未來或可建立跨黨派內閣。

師大政研所教授曲兆祥則說，未來三黨在國會不過半的機會很高，因此聯合政府怎麼組要趕快討論，包括政策、理念與職位，但政黨若開始談聯合內閣，一定會被指控「密室分贓」，討論需要對外公開，政黨則要看政策是否相符。

民眾黨總統候選人柯文哲近日拋出「藍白比民調，輸的退選」，甚至還表示若立院三黨不過半，「聯合政府」就有可能會出現。但放眼台灣憲政發展，僅有民進黨總統陳水扁任命國民黨的國防部長唐飛為行政院長，但唐飛內閣僅維持不到5個月就結束，也讓外界質疑聯合政府的可行性。

需溝通政策態度

對此，台大政治系教授王業立受訪時表示，聯合內閣在歐洲國家是常見的型態，約有60%左右的歐洲國家採取這種做法，以德國為例，二次大戰以後就沒有一黨能單獨組閣。他說，聯合政府有些可以很穩定、有些如義大利等國就不穩定，聯合內閣是否穩定就要看意識形態的相似性，還有在重大議題上是否有分歧。

王業立強調，聯合政府並不是說幾個政黨關在一起密室協商，做內閣人事分贓，以德國為例，過去中間偏右的基民盟，還有社民黨與自由民主黨或綠黨組閣時，除了談內閣人事以外，還會對重大政策有共同聲明，以白紙黑字的方式公布態度，但目前台灣都還只是集中在人事分配的討論。

台灣多任命自己人

「台灣是否會形成聯合政府，與立法院的席次分配不見得有關。」王業立分析，我國行政院長是由總統任命，不需要國會同意，過去僅有國民黨籍的唐飛短暫擔任民進黨總統陳水扁的行政院長，但唐飛內閣很快就消失，且之後藍綠都是任命自己黨員或是友善者為行政院長‧「內閣裡非我族類者很難留下」。

王業立說，如果是藍白合的狀況，有可能三黨不過半，藍白合組少數聯合政府，但也有可能民進黨的賴清德當選，藍白過半，但由於我國組成政府與國會的政黨比例無關，因此情況比歐洲還要複雜。他提到，藍白若要合，除了內閣人事外，國內重大政策與區域立委席次也需要一併討論。

合作要各方溝通

政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪時也說，加拿大現在是少數內閣執政，但因為反對黨不夠大，加上有政黨「信賴供給」，因此還是可以執政。但以過去法國總統密特朗任內兩次左右共治為例，運作並不順暢，假若柯文哲真的選上總統，民眾黨在立法院一定是最小黨，那要任命誰當行政院長？

嚴震生指出，如果賴清德沒有當選總統，但民進黨卻是國會第一大黨，這時候能任命民進黨員擔任行政院長嗎？內閣裡要有民進黨員嗎？他認為，台灣過去並未建立良好的憲政慣例，到時候如果真的出現少數政府，可能還是會出現最大黨頻頻杯葛法案的狀況，法國至少還有「左右共治」的慣例，讓國會多數黨擔任總理。

應公開討論如何組閣

曲兆祥則說，過去陳水扁時期不是沒有少數執政（2006到2008年），但當時施正完全陷入僵局，運作困難，而唐飛時期也沒有那麼成功，加上未來國會三黨不過半的機會很高，因此要儘速討論如何籌組「台式聯合政府」，例如閣揆是A黨，是否副閣揆要B黨？職位要怎麼分配？某些領域誰有決定權，都要儘速且公開的討論。

但他認為，政黨若自行討論，形同要「密室協商」，且等於承認自己立委選情不好，一定要與其它人合作，因此他鼓勵民間多討論如何組成「台式聯合政府」。

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