柯辦：兩岸溝通停滯阻對話交流 影響人民生命財產安全

聯合報今天公布兩岸關係大調查，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，調查結果呈現人民客觀感受，兩岸現在處於溝通停滯、阻絕對話與交流的緊張態勢，已經深深影響台灣人民的生命與財產安全。

陳智菡指出，以在中國被扣押的八旗文化總編輯富察為例，他在台灣娶妻生子、從事文化出版工作多年，獲得中華民國政府配發的身分證，然而富察遭到對岸扣留之後，國家本應全力展開協商救援，但是卻因為官方管道斷絕，切斷家庭團圓的機會。

陳智菡表示，柯文哲今天在舊金山與在美國的台灣企業、科技人士對談時，幾位知名企業家表達對台海現狀的憂慮，直言身邊有許多朋友，想盡辦法到美國置產，或者把孩子送到美國讀書工作，就是因為擔心台海兵凶戰危，多年打拚恐因戰火毀於一旦。

陳智菡認為，相較民進黨政府將政黨利益置於國家利益與人民之上，柯文哲在過去擔任台北市長期間，無畏抹紅，堅持與對岸保持官方溝通管道，並且以五個互相為原則，講求相互尊重、以對話取代對抗，用諒解與溝通化解衝突，堅定捍衛台灣的民主自由體制。

陳智菡強調，柯文哲過去成功舉辦8次雙城論壇及世大運，未來也將以穩健務實的態度，戮力維持台海和平，帶領台灣走向人安、產安與國安。

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