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民眾貼綠蛋遭速辦 侯友宜轟政府機關變綠營打手
新北市謝姓男子日前在臉書貼出蛋白為綠色的「臭綠蛋」，除遭行政院長陳建仁駁斥為「假訊息」，農業部九月廿七日更以妨害名譽提告，警方八小時內火速將人帶回派出所，引發適法性及違反程序正義的討論。國民黨總統參選人侯友宜昨在臉書質疑，「得罪民進黨，等同犯罪？政府機關不能變綠營打手！」
侯友宜表示，有新北民眾只因在網路上分享買到黑綠色雞蛋，立即遭民進黨政府以「一條龍」的方式，利用政治壓力，動用司法機關，不但迫害獨立自主機關性，更讓國家機器淪為綠營打手，目的就是「不讓你說話，更要讓你再也不敢說話」。
侯友宜表示，民進黨執政以來，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）變成警總，促轉會形同東廠，監察院辦藍不辦綠，大法官綠油油一片，中選會因人設事，這些機關政府，應本秉持中立、調查，超然於政黨之外，如今都因政治壓力，變成民進黨的禁臠。
「這不是我們要的政府，更不是台灣該有的樣子！」侯友宜表示，他承諾，上任後要全部砍掉重練，該撤就撤、該換就換，還給民眾清廉、公平、正義的政府。
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