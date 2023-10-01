快訊

國道一號北上彰化、台中段入夜後仍壅塞 車禍事故16起

亞運棒球／全場驚呆！面對資格賽出線的泰國 中華隊先掉分

小犬颱風最快今晚升級「中型犬」 周二海陸警齊發機率高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024選舉比誰最討厭？學者指4個總統候選人都不受信任 缺少這類型領導人

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對4位總統候選人支持度都不高，學者分析，應該要更有魅力，推出明確政策吸引民眾支持。（賴清德臉書）
針對4位總統候選人支持度都不高，學者分析，應該要更有魅力，推出明確政策吸引民眾支持。（賴清德臉書）

「台灣正面臨國家重大時刻，需要有魅力型領導人，才能讓民眾信任。」中山大學前副校長周逸衡受訪時說，但現在檯面上4個總統候選人不容易獲得民眾信任。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒則強調，由於選民對藍綠的厭煩，還有新選民出現，都讓各候選人無法獲得多數民眾信賴。

分析2024年總統大選，民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜與鴻海創辦人郭台銘的人格特質，因賴清德對台獨立場的轉向、侯友宜過去對黨籍候選人的疏離、柯文哲的立場搖擺與郭台銘的食言，未來任何一方當選總統，也都不會是多數選民支持的人選，選民也似乎對這4人都不具有信任感，難以投下支持票。

候選人被徹底檢驗

對此，中山大學前副校長周逸衡受訪時指出，選舉並非選好人與完人，而如今因處於網路時代，訊息繁多且難認真假，候選人自然都會被徹底檢驗。他舉例說，很多人說前總統蔣經國如何好，但詳細了解後就會發現小蔣也有冷酷、無情的面向，因過去媒體較受控制，透露的訊息就較少。

他分析，政治領導與企業相差甚大，公司需要設定目標，且要獲得部屬認同，但政治的很多承諾並非短期內可以達成，因此政治領袖比較需要有「魅力型領導」的特質，同時關心人與工作，且魅力型領袖會描繪願景，鼓舞追隨者追求，並給予支持者回饋，才能獲得更多民眾支持。

政治與企業思維不同

「當國家面臨重大變革時，更需要魅力型的領導者！」周逸衡說，只要議題愈清晰，可以達成願景的方法愈具體，選民就會對該領導者愈信賴；另一種領導人是「工具型」，這種領導人會建立系統，並適度回饋選民，給予獎懲與調整，目前以民進黨的候選人賴清德為例，雖然有台獨願景，但面對外界壓力被迫調整，因此讓外界質疑其真正立場。

周逸衡表示，鴻海創辦人郭台銘抱持著企業界觀點，認為不到簽約時刻不用放棄，但這是企業個體爭取訂單的狀況，很多民眾並不會支持郭台銘將企業風格帶往政治的狀況，而且政治很多考量都是長期的，與企業短期思維不同，也不能單純以利益做為考量依據。

侯需加強溝通能力

針對民眾黨總統候選人柯文哲，周逸衡認為，柯文哲個性非常率真，但另一面就是很容易更改承諾，但由於他的講話方式與傳統政治人物不同，因此獲得許多年輕人支持，但柯文哲的支持度無法再繼續高，恐是有很多選民不相信這樣的人帶出好的方向。

周逸衡表示，國民黨總統候選人侯友宜並非魅力型領導人，比較像工具型領導人，且警官出身讓他的性格比較保守，因此不擅於大眾溝通，還有過去新北市長任內比較不願與執政黨有衝突，因此他認為，國民黨要彰顯侯友宜是可以帶領好背後團隊，以淡化侯友宜本身特質。

綠政策綁樁不可信

東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒受訪時則說，今年選舉似乎沒有正面的氛圍，感覺像是比較討厭誰，因為傳統政黨體系正在脫鉤，包括新選民與舊選民對藍綠兩黨的失望，侯友宜雖為國民黨最大公約數，但信任度還是不高，柯文哲則沒有通盤的看法，總是在打游擊，不同場合說的東西都不一樣。

施正鋒也提到，侯友宜太像行政院長，但台灣需要的是帶領民眾有特定發展方向的人，而且他目前也無法整合藍營內部戰鬥藍、軍公教與地方派系。

施正鋒歎說，賴清德過去還說過「和平保台」、「親中保台」，但現在卻緊緊跟著蔡英文總統的「抗中保台」，也是為了選舉變來變去，而且到了選舉就開始用預算綁樁，包括補助私立學校的學費等，很多現在推出的政策其實可信度都不高。

【更多精采內容，詳見

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 柯文哲 郭台銘 賴清德 中山大學 選情評論

延伸閱讀

郭台銘新竹參拜 高虹安未現身 宣明智兒子一路陪同

影／接下柯文哲戰帖「比民調」？朱立倫重申：是合作非併吞

柯文哲啟程訪美快閃西岸兩大城 鄒開蓮安排舊金山行程

柯文哲：藍白想合作乾脆比民調 公開透明就全部躲起來

相關新聞

最新民調柯文哲跌落第三 前幕僚稱「喊戰又站不起來」

美麗島電子報昨公布2024總統大選最新民調，在三人對戰中，國民黨總統參選人侯友宜攀升到23.5%位居第二，四人對戰則以2...

民眾PO綠蛋遭警速辦！侯友宜批政府機關淪綠營打手 喊當選後砍掉重練

新北市謝姓男子日前在臉書貼出蛋白為綠色的「臭綠蛋」，行政院長陳建仁駁斥為「假訊息」，農業部27日以妨害名譽提告，警方8小...

藍白怎麼合？邱毅曝柯文哲優先合作對象是「這兩人」 答案快揭曉

藍白合備受矚目，前立委邱毅今天在臉書分析，柯文哲的合作對象，侯友宜絕不是優先考量，因為侯友宜後面還有複雜的百年大黨，淵源...

若當選第一要務拚經濟 賴清德：推都更、家電補助換新

決戰中台灣，民進黨總統參選人賴清德今大軍壓境台中。他說，要是有機會當選，第一要務是拚經濟，飄推動都更帶動內需，另也會推動...

拉女力「決戰中台灣」 賴清德長照、托幼「轟馬捧英」

民進黨總統參選人、副總統賴清德「台中市信賴台灣姊妹會」今成立，現場湧入逾1200名姐妹們熱情參與。賴清德對比前總統馬英九...

2024選舉比誰最討厭？學者指4個總統候選人都不受信任 缺少這類型領導人

「台灣正面臨國家重大時刻，需要有魅力型領導人，才能讓民眾信任。」中山大學前副校長周逸衡受訪時說，但現在檯面上4個總統候選人不容易獲得民眾信任。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒則強調，由於選民對藍綠．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。