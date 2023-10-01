決戰中台灣／賴清德拋中火陸續除役 中市府：加速停煤
民進黨總統參選人賴清德在台中連跑5個行程，針對中部人最在意的中火燃媒，嘗試提出解方，指中火燃煤機組應陸續除役，積極用再生能源取代。台中市環保局長陳宏益說，盼中火實施汚染總量管制，呼籲中央應加速停用高汚染燃煤電廠。
賴清德說，若有機會擔任總統，他思考有別於歷任總統就是「健康」，制定「國家健康憲章」，在健康的原則下沒有第二句話，台中的中火應該陸續除役，積極用再生能源取而代之。
台中市環保局長陳宏益說，目前中火燃煤量每年約1250萬噸，希望3年內能減煤100萬噸以上，並且早日達成每年燃煤1000萬噸以下，加速能源轉型。
台中市盼中火實施汚染總量管制，中市府呼籲中央應加速停用高汚染燃煤電廠，才能確保空氣品質，台灣的環境品質才能改善。
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