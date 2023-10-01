聽新聞
test
0:00 / 0:00

日學者小笠原：在野整合 有望超越賴清德

聯合報／ 記者周宗禎吳淑玲屈彥辰／連線報導
小笠原欣幸表示，若在野黨聯合或整合出一組人選，很有機會超越賴清德。圖／聯合報系資料照片
小笠原欣幸表示，若在野黨聯合或整合出一組人選，很有機會超越賴清德。圖／聯合報系資料照片

國民黨總統參選人侯友宜昨直搗民進黨總統參選人賴清德本命區台南，面對藍白合議題，侯表示，他接受徵召參選總統，是為中華民國這塊土地承擔，他當總統只有一個目標，就是「台海安定、台灣安全、世界放心、人民安心過活」。國民黨黨主席朱立倫表示，藍白一定要合作、要團結，這是全民的共識。

侯友宜昨與陳以信在歸仁區共同成立總統、立委聯合競選總部，這是侯友宜全台第一個與立委聯合競總，前總統馬英九、朱立倫等人都到場支持。侯到場時，有支持者大喊「合吧，真的會合嗎？」

長期關注台灣選情的日本學者小笠原欣幸分析，鴻海創辦人郭台銘宣布參選後，一般認為這對民進黨總統參選人賴清德相對有利。因此，台灣現在正熱烈討論藍白合，即國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲整合成一組人選的可能性。

小笠原欣幸總結，目前的趨勢顯示，若在野黨聯合或整合出一組人選，將有高支持率，而且很有機會超越賴清德。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 賴清德 朱立倫 藍白合 馬英九 陳以信 柯文哲 郭台銘

延伸閱讀

基進穿白袍治「壞芯」 徐巧芯：傷害醫護是賴清德

曾現身郭台銘造勢場合 前立委李和順今與侯友宜密談10分鐘

直搗賴清德台南必拜「台灣首廟天壇」 侯友宜痛批民進黨這件事

批侯友宜顛倒是非 賴辦：賴清德最重視護理消防權益

相關新聞

侯友宜批賴清德醫療政策 讓護理師做功德

行政院回應民進黨主席賴清德的呼籲，火速通過護理人力政策整備計畫，明年起護理師夜班獎勵每月最高可達二萬元。但民進黨立委陳靜...

日學者小笠原：在野整合 有望超越賴清德

國民黨總統參選人侯友宜昨直搗民進黨總統參選人賴清德本命區台南，面對藍白合議題，侯表示，他接受徵召參選總統，是為中華民國這...

蔡總統先到黃家古厝音樂會 賴清德接續稱「明年也是一棒接一棒」

「黃家古厝音樂會」邁入第26周年，今晚在台南後壁登場，罕見的正副總統都到場參與，這是蔡英文總統第6次出席活動，她致詞時表...

影／梧棲浩天宮起馬宴 侯友宜、盧秀燕、蔡壁如同台

台中梧棲浩天宮大庄媽祖北港徒步進香7天6夜，今晚安排中堡53庄起馬宴，席開700多桌，吸引近萬人到場，國民黨總統參選人侯...

影／少了「他」！梧棲浩天宮起馬宴總統參選人受邀 主桌名單曝

台中梧棲浩天宮大庄媽祖北港徒步進香7天6夜，今晚安排中堡53庄起馬宴，席開700多桌，吸引近萬人到場，廟方邀請各組總統參...

梧棲浩天宮起馬宴…郭台銘提早到 是否與侯友宜同台引關注

台中梧棲浩天宮大庄媽祖北港徒步進香7天6夜，今天安排中堡53庄起馬宴，總統參選人郭台銘提早半小時到浩天宮參香，隨後與比利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。