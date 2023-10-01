日學者小笠原：在野整合 有望超越賴清德

國民黨總統參選人侯友宜昨直搗民進黨總統參選人賴清德本命區台南，面對藍白合議題，侯表示，他接受徵召參選總統，是為中華民國這塊土地承擔，他當總統只有一個目標，就是「台海安定、台灣安全、世界放心、人民安心過活」。國民黨黨主席朱立倫表示，藍白一定要合作、要團結，這是全民的共識。

侯友宜昨與陳以信在歸仁區共同成立總統、立委聯合競選總部，這是侯友宜全台第一個與立委聯合競總，前總統馬英九、朱立倫等人都到場支持。侯到場時，有支持者大喊「合吧，真的會合嗎？」

長期關注台灣選情的日本學者小笠原欣幸分析，鴻海創辦人郭台銘宣布參選後，一般認為這對民進黨總統參選人賴清德相對有利。因此，台灣現在正熱烈討論藍白合，即國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲整合成一組人選的可能性。

小笠原欣幸總結，目前的趨勢顯示，若在野黨聯合或整合出一組人選，將有高支持率，而且很有機會超越賴清德。

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