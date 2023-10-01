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侯友宜批賴清德醫療政策 讓護理師做功德

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰蔡晉宇周宗禎／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜（圖）昨天在臉書發文，質疑民進黨總統參選人賴清德將勞基法修惡，又要護理師做功德。圖／聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜（圖）昨天在臉書發文，質疑民進黨總統參選人賴清德將勞基法修惡，又要護理師做功德。圖／聯合報系資料照

行政院回應民進黨主席賴清德的呼籲，火速通過護理人力政策整備計畫，明年起護理師夜班獎勵每月最高可達二萬元。但民進黨立委陳靜敏批評這是「荒唐政策」，只針對夜班獎勵，護理師可能都去搶夜班。國民黨總統參選人侯友宜也批評，賴清德是醫師，怎麼完全漠視護理人員，難道又要讓護理師做功德？但人民要的不是「功德台灣」，而是「公平台灣」。

賴清德競選辦公室發言人陳世凱指出，針對改善醫療環境、提升醫事人員待遇，賴清德是以短、中、長期的政策進行制度面改善，包括專案補助護理人員夜班費、三班護病比入法等等，請侯友宜不要混淆視聽、惡意顛倒是非。

民進黨總統參選人賴清德。圖／聯合報資料照片
民進黨總統參選人賴清德。圖／聯合報資料照片

民進黨主席賴清德於周三中常會，呼籲行政院為護理人員加薪，並以大、小夜班優先，隔天行政院即通過護理人力政策整備計畫，公布夜班護理師獎勵金，引發爭議。

侯友宜批評，賴清德漠視護病比過高、就業環境差、離職率高等根本問題，而額外補貼夜班護理師津貼，經費卻是來自健保，四大醫界團體認為力道不足、來源不對，憂心將壓縮整體醫療資源，排擠其他給付。

「其實我們不需要賴清德老是做功德」，侯友宜說，當年賴清德主導勞基法修惡，有「做功德」的說法，如今怎麼還是一樣？侯友宜主張，醫療保健預算要占ＧＤＰ百分之八，一視同仁提高護理師薪資，加薪所增加經費由政府編列公務預算。

身兼台灣護理學會理事長的陳靜敏表示，身為執政黨立委，就算逆風仍堅持監督，她擔心政策造成護理師搶夜班獎勵，造成排班及調度困難。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 護理師 侯友宜

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