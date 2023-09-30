批侯友宜顛倒是非 賴辦：賴清德最重視護理消防權益

國民黨總統參選人侯友宜批評，民進黨總統參選人賴清德漠視護理及消防人員權益。賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，政策的討論應基於事實、本於理性，請侯友宜不要混淆視聽、惡意顛倒是非。

陳世凱指出，賴清德所提出的「健康台灣」政策，其中一項重點就是要改善醫療環境、提升醫事人員待遇，並且以短、中、長期的政策制定進行整體制度面的改善。在這些規畫當中，包括專案補助護理人員夜班費、三班護病比入法等等，皆為每一個時期的政策目標。

陳世凱說，賴清德致力改善醫事人員的待遇，目的在於解決醫療各領域人力不足問題，並提升整體醫事人員的工作條件。政府分階段挹注資源及制度性誘因，提升並改善醫事人員待遇及工作環境。

陳世凱表示，在消防人員權益部分，以高標準看待公共安全及消防員權益，是民進黨最基本的態度，讓消防人員有足夠的專業設備以及安全更是推動消防改革的重中之重，而目前所提出最完整的醫療、長照健康政策，也在各個層面上負責、有系統地解決問題並開創格局。

陳世凱呼籲，侯友宜與其只會胡亂抹黑或是亂開空頭支票，不如好好提出一個完整的醫療政見供國人檢視，不要只會一味批評而毫無建樹。

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