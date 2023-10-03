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侯友宜呼籲兩岸加強對話 降低爆發衝突的風險

聯合新聞網／ 蘇秋芬／報導
國民黨總統參選人侯友宜日前訪美。圖／聯合報系資料照（記者季相儒攝影）
國民黨總統參選人侯友宜日前訪美。圖／聯合報系資料照（記者季相儒攝影）

去年美國時任眾院議長裴洛西訪台，離台後中共隨即宣布環台軍演，之後中共軍機艦並擴大常態性跨越台海中線，迄今仍沒有縮手的跡象。國民黨總統參選人侯友宜訪美時指出，兩岸應加強對話，增進功能性互動，才能降低爆發衝突的危險，這不僅能讓台灣遠離戰爭，維護台海和平，也有助於區域與全球的穩定與繁榮。

去年上半年俄烏戰爭爆發後，全球焦點除了放在烏克蘭，同時間也關注台海與南北韓。尤其是裴洛西訪台後，中共針對台灣的軍演規模持續在近年高點，讓台海成為全球地緣政治最緊張的區域之一。

聯合報報導，侯友宜9月在美國參加外交關係委員會（CFR)餐會與座談時，他向美方智庫學者說明，台海和平事在人為，兩岸應加強對話，增進功能性互動，降低爆發衝突的危險，除了可以讓台海避免戰爭，維護台海和平，更有助區域與全球的穩定與繁榮。

蔡英文總統在2016年執政後，兩岸官方溝通降至冰點，在疫情後仍未看到和緩的跡象。不只官方溝通中斷，民間交流包括學生、商務與旅客往返也因三年新冠疫情而遽減，少了官、民的互動，也讓台海緊張態勢未或舒緩。

侯友宜表示，外交關係委員會連續三年將台海危機列為全球潛在衝突最高優先，代表一旦兩岸爆發軍事衝突，將嚴重衝擊美國國家利益，也證明台海局勢，牽一髮動全身，與印太區域秩序，息息相關。

侯友宜說，他這趟美國行最重要目的，就是向各方闡述，如何「建構台灣足夠的能力，以實現讓全世界都安定」的願景，我態度堅定，有信心與美國和全球各國站在一起，共同面對區域問題。

兩岸緊張也讓外國企業關注台灣地緣政治風險，侯友宜日前接受美國商會邀請演講時，向跨國企業代表表達了國家領導人最重要的責任，就是確保兩岸和平、守護國家安全，讓民主與自由在這片土地長存，確保經濟蓬勃發展。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 中共 裴洛西

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