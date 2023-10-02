侯友宜訪美拜會16位國會議員 表達台灣願當「負責任的利害關係人」

國民黨總統參選人侯友宜9月訪美，主要成果之一是他在短時間內拜會了16位美國聯邦參、眾議員，除了說明自身的參選理念，侯也藉此向美國國會表示，若他執政，台灣會是「負責任的利害關係人」（responsible stakeholder）。

在陳水扁執政時代，台灣被美方視為麻煩製造者，之後有意參選總統的台灣政治人物赴美，都會利用機會說明執政後的政府施政風格，如何在美中台之間維持一個穩定的架構。

聯合報報導，侯友宜在訪美期間，在短短兩日內拜會多名美國國會議員，包括參院軍委會首席議員維克與成員蘇利文及參院外交委員會成員默克利、海格提等人。

侯友宜出席傳統基金會的閉門座談會時說，他此次訪美是要讓美國友人了解，台灣是印太地區的重要成員，台灣願意成為「負責任的利害關係人」（responsible stakeholder），換言之，台灣不會成為麻煩製造者，會做好「和平促進者」與「風險降低者」的角色。

傳統基金會亞洲中心研究員孔明尚會後表示，不少學者提出尖銳的問題；透過對話，讓華府學者更加了解侯友宜對台灣的願景，他也認為侯友宜很清楚理解美國對台灣關係的看法。

近兩年美國國會議員比過往更頻繁的拜訪台灣，他們對台海局勢非常關心。蘇利文和默克利一起與侯對談，並在會後接受記者訪問。蘇利文說，在有關台灣的總統參選人問題上，美國不介入政治；他們在會中表達了對台灣局勢的看法，以及跨黨派議員對台灣及台灣人民的支持，這才是重點。

默克利則說，會談氣氛良好，美台兩國有許多共同關切的議題，最重要的是確保台灣民主持續茁壯成長。

共和黨籍的海格提向來關切美中台議題，他今年三月在國會聽證會上，當著國務卿布林肯的面，以拜登政府不同意無償軍援台灣，以及外國軍事援助計畫杯水車薪，質疑美國無法有效嚇阻中國大陸侵略台灣。

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