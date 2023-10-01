侯友宜拋「3D戰略」 反對一國兩制也反台獨

國民黨總統候選人侯友宜9月訪美，重頭戲就是他拋出了「3D戰略」：Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）與De-escalation（降低緊張），在這個主張中，他反台獨也反一國兩制，既是對藍營支持者喊話，也反擊綠營對他親中的指控。

在今年5月前侯友宜尚未被國民黨正式提名前，外界對侯的政策主張都不大明瞭，尤其是他的美中台與兩岸論述，以及內政的能源政策等。但下半年開始侯友宜逐漸提出他的政策論述，不再像過去只講模糊輪廓，而是能提出具體主張。

聯合報報導稱，侯友宜9月18日在布魯金斯研究院發表演說，提出「3D戰略」並堅持中華民國主權獨立與自由民主制度。學者提問聚焦軍事預算、服貿貨貿、兩岸議題；針對九二共識的看法，他強調，他的九二共識不是一國兩制，而是基於憲法跟兩岸人民條例，他堅決反對一國兩制，也堅決反對台獨。

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲在智庫座談會後受訪表示，會中有非常細節、實質的討論，侯友宜與在場美國的台灣專家「非常直接的交流」，「這次會議讓大家對侯友宜在兩岸關係、台美關係的想法，有非常清楚的認知」。他說，侯友宜非常清楚了解（台美）共同利益、擔憂與關注的話題。

報導指出，侯友宜演說內容以「外交事務期刊」投書為基準。他解釋「3D戰略」意涵，其中，「嚇阻」是台灣必須提升自我防衛能力，結合創新思維與各方資源，備戰不啟戰，讓對手在軍事上無法樂觀，不輕易開戰。

「對話」是依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例，在過去國民黨執政時代的成功經驗下，持續兩岸的溝通與交流，比如海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議的合作，持續兩岸溝通交流，避免軍事上的誤判。

「降低風險」是藉由「功能性議題」的互動，建構「有原則的互動關係」，推動兩岸以「平等、善意、尊嚴」交流，以交流增進理解，以實力確保和平，降低衝突爆發的風險。

侯友宜返台後對美台商會演講時說，他要以積極務實的方式，提升自我防衛能力，嚇阻戰爭，並在平等、尊嚴、友善的原則下，進行對話與交流，降低衝突。讓台灣成為和平促進者、風險降低者，持續深化台美關係，共同維持印太區域和平穩定。

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