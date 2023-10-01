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侯友宜拋「3D戰略」 反對一國兩制也反台獨

聯合新聞網／ 蘇秋芬／報導
國民黨總統參選人侯友宜訪美期間投書美媒，闡述其兩岸避戰方案及3D戰略。圖為侯友宜訪美期間拜會以發揚國父孫中山先生精神為念的美京中華會館。圖／聯合報系資料照片
國民黨總統參選人侯友宜訪美期間投書美媒，闡述其兩岸避戰方案及3D戰略。圖為侯友宜訪美期間拜會以發揚國父孫中山先生精神為念的美京中華會館。圖／聯合報系資料照片

國民黨總統候選人侯友宜9月訪美，重頭戲就是他拋出了「3D戰略」：Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）與De-escalation（降低緊張），在這個主張中，他反台獨也反一國兩制，既是對藍營支持者喊話，也反擊綠營對他親中的指控。

在今年5月前侯友宜尚未被國民黨正式提名前，外界對侯的政策主張都不大明瞭，尤其是他的美中台與兩岸論述，以及內政的能源政策等。但下半年開始侯友宜逐漸提出他的政策論述，不再像過去只講模糊輪廓，而是能提出具體主張。

聯合報報導稱，侯友宜9月18日在布魯金斯研究院發表演說，提出「3D戰略」並堅持中華民國主權獨立與自由民主制度。學者提問聚焦軍事預算、服貿貨貿、兩岸議題；針對九二共識的看法，他強調，他的九二共識不是一國兩制，而是基於憲法跟兩岸人民條例，他堅決反對一國兩制，也堅決反對台獨。

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲在智庫座談會後受訪表示，會中有非常細節、實質的討論，侯友宜與在場美國的台灣專家「非常直接的交流」，「這次會議讓大家對侯友宜在兩岸關係、台美關係的想法，有非常清楚的認知」。他說，侯友宜非常清楚了解（台美）共同利益、擔憂與關注的話題。

報導指出，侯友宜演說內容以「外交事務期刊」投書為基準。他解釋「3D戰略」意涵，其中，「嚇阻」是台灣必須提升自我防衛能力，結合創新思維與各方資源，備戰不啟戰，讓對手在軍事上無法樂觀，不輕易開戰。

「對話」是依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例，在過去國民黨執政時代的成功經驗下，持續兩岸的溝通與交流，比如海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議的合作，持續兩岸溝通交流，避免軍事上的誤判。

「降低風險」是藉由「功能性議題」的互動，建構「有原則的互動關係」，推動兩岸以「平等、善意、尊嚴」交流，以交流增進理解，以實力確保和平，降低衝突爆發的風險。

侯友宜返台後對美台商會演講時說，他要以積極務實的方式，提升自我防衛能力，嚇阻戰爭，並在平等、尊嚴、友善的原則下，進行對話與交流，降低衝突。讓台灣成為和平促進者、風險降低者，持續深化台美關係，共同維持印太區域和平穩定。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 台美關係 一國兩制 台獨

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