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廣角鏡／搶客家票 四人首度同框

聯合報／ 胡蓬生吳傑沐
記者黃仲裕／攝影
記者黃仲裕／攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮一百六十周年廟慶昨天登場，總統參選人賴清德（右）、柯文哲（中）、侯友宜（左二）及鴻海創辦人郭台銘（左）為爭取客家鄉親支持，全數到場並分別致詞，更首度出現「四人同框」場景。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 郭台銘 賴清德 侯友宜 白沙屯

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