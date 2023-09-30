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白：找回優勢 柯文哲挽救青年票

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
台灣民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報系資料照
台灣民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報系資料照

相較藍綠陣營有傳統組織及中央、地方執政優勢，民眾黨總統參選人柯文哲手中的王牌就是自己。因此，近期在民眾黨黨員染黑、新竹市長高虹安相關爭議後，年輕族群支持快速流失，身兼黨主席的柯文哲都必須親上火線救自己，力圖守住年輕族群這第二張王牌。

民眾黨過去被外界嘲諷是柯文哲的一人政黨，即便找來台北市前副市長黃珊珊擔任競選總幹事，並延攬多位前北市府團隊幕僚加入，每逢柯文哲或民眾黨發生爭議事件，幕僚積極上政論節目或發臉書辯護的效果，仍不及柯文哲親上火線。

不過，近期受到民眾黨基層黨工染黑及高虹安爭議連環爆影響，讓年輕族群對柯的支持出現鬆動。知情人士表示，藍白合議題，講白一點國民黨就是要以國民黨為主體，在這樣條件下，根本沒有藍白合的空間，民眾黨若接受這樣的條件，年輕柯粉勢必無法接受，對民眾黨長期發展衝擊很大。

據了解，柯陣營目前戰略就是希望透過空戰及推出政策論述，拉回近期因高虹安事件流失的年輕群族，因為年輕人就是柯文哲除了自己以外，手上另一張的王牌，如果連年輕族群優勢都不在，柯文哲會選的很辛苦。

民眾黨人士說，柯文哲唯有先穩定年輕族群支持，持續穩定在野民調最高，避免被藍綠邊緣化或棄保，再力拚突圍。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 民眾黨 高虹安 藍白合 黃珊珊

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