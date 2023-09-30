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三黨各擁王牌／綠：蔡蘇輔選 強化賴清德催票力

聯合報／ 記者周佑政丘采薇／台北報導
蔡英文（右）總統與行政前院長蘇貞昌（左）。圖／取自蔡英文總統臉書
蔡英文（右）總統與行政前院長蘇貞昌（左）。圖／取自蔡英文總統臉書

民進黨拚二○二四大選，黨內認為，除了「最強母雞」總統參選人賴清德，還有三張「隱藏王牌」，包括八年執政始終維持高聲望的蔡英文總統、「會做事」的行政院前院長蘇貞昌；此外，綠營內部也高度期待駐美代表蕭美琴擔任賴清德副手，「賴蕭配」將爭取更多青年選票，成為總統立委選戰的最強催票機。

選戰開打至今，賴清德民調保持領先，不過民進黨內高度憂心立委選情，黨內人士坦言，目前距離國會過半，仍有一段差距，但選戰進入倒數五十天才是進入決勝負階段，期待賴能發揮「母雞效應」，帶動立委選情。

黨內人士說，民進黨還有三張隱藏王牌，第一是蔡總統，相較於陳水扁馬英九總統第二任期聲望低迷，蔡總統執政八年來，執政黨有執政包袱，但始終維持過半支持度，代表多數選民肯定綠色執政，蔡總統未來投入輔選，對民進黨選情會加分。

民進黨內認為的第二張王牌是最近正式「復出」的蘇貞昌，據了解，賴清德日前曾帶幕僚到蘇貞昌的超越基金會拜會，蘇貞昌一口答應接下來會幫忙，承諾只要黨內有需要的地方，「蘇院長」都會現身助講輔選。

此外，黨內人士說，民進黨還有執政優勢，陳建仁帶領的行政團隊不斷推出有感政策，例如大學學雜費減免、高中職免學費、調高托育補助等政策，也是民進黨拚選戰的一大後盾。

第三張王牌則是黨內高度期待的「賴蕭配」，過去民進黨內公認蕭美琴是蔡總統密切合作的好朋友，也被蔡總統的支持者喜愛；但據了解，蕭與賴的私交也很好，互動不用靠人傳話，若能成功組成「賴蕭配」，能吸引許多曾經投給蔡的中間選民或年輕支持者。

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