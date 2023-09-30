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新聞眼／柯文哲兩面手法 侯友宜拒隨之起舞

聯合報／ 本報記者林縉明程平
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖／聯合報資料照片
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖／聯合報資料照片

藍白合議題再掀討論，民眾黨總統參選人柯文哲率先主張聯合政府，但又強調合作是理念結合不是政治分贓，這二天卻一天一變，從「這是哪們子合作」，到「藍白一定合 」，昨天乾脆拋出藍白合民調決勝，輸者退選的說法，看似大玩兩面手法，實則是向藍營叫牌，先進一步，就看藍營怎麼接？

柯文哲採用兩面手法並不是第一次，過去柯文哲曾稱自己是墨綠，但擔任台北市長時不但續辦「雙城論壇」，為了順利舉辦世大運，柯文哲更喊出「兩岸一家親」；此外，柯文哲在太陽花學運時到場伸援，如今要選總統卻喊出重啟服貿，彈性之大，沒人比柯文哲更識時務。

這次大選，柯文哲表面上跟藍營保持合作的希望，但熟知柯文哲個性的人就知道，柯文哲極度自負，當副手根本不在柯文哲的選項當中。

更何況，如果下架民進黨是換來國民黨重新執政，這並非柯文哲樂見的結果。

但現在柯文哲卻突然拋出藍白合用民調決勝，這就不免讓人質疑，難道過去堅持的理念結合已經找到方向？用民調決勝就不會是赤裸裸談權力分贓？還是柯文哲擔心民調支持度被國民黨總統參選人侯友宜拉開差距，避免失去叫牌空間，只好又再一次識時務？

侯陣營當然不會看不懂柯文哲的招數，因此在自認侯友宜支持度已經有上揚趨勢的情況下，當然不會隨柯文哲起舞，以時間換取空間，若民調能拉開差距，攻守易主。此外，如果要談藍白合，柯文哲所稱的輸的退選絕非「裸退」，勢必要換取在內閣中更大的空間，國民黨當然不能隨便應答。

政治原本就是各方勢力的角力與妥協，但柯文哲先把在野共組聯合政府上綱到道德層面，將協商視為分贓，如今一百八十度的轉折，看來又只能拿務實與彈性來包裝。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 民調 藍白合 太陽花學運 侯友宜 服貿 雙城論壇

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