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親柯人士：柯文哲搶在民調拐點前叫牌

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲。記者邱德祥／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲。記者邱德祥／攝影

民眾黨昨天拋出以民調推出在野最強人選，輸的一方退選。據了解，民眾黨內部民調，柯文哲領先侯友宜八個百分點，但近期受到高虹安爭議影響，柯民調支持度雖然仍居第二，但略下滑三個百分點。親柯人士透露，柯陣營在此時出招，是要避免一旦民調落後侯，就沒有跟藍營叫牌空間。

侯陣營則不急著接招，要等到十一月廿日接近登記前，再看雙方如何談。

民眾黨人士表示，柯文哲不排斥跟國民黨合作，前提是要比民調，希望透過民調決定最強的在野人選。柯文哲陣營選在此時出手，就是賭侯友宜不敢比民調，因為柯文哲有自信，在野陣營當中，不論是侯友宜或鴻海創辦人郭台銘，只要一對一民調，柯文哲都會一定勝出，所以希望要透過民調方式逼退對手，成為非綠陣營共主。

柯陣營分析，如果侯執意要參選到底，以侯從政以來表現，一定會被綠營打爆，連藍營人士都坦言對侯選情很擔心；反觀式柯文哲很耐打，不會陷入綠營的陷阱，且知道如何反擊民進黨，能夠化危機為轉機，希望透過整合式民調主張，逼退侯友宜。

侯營人士指出，侯柯雙方原本就有一定善意的默契，或許柯文哲不滿意中廣董事長趙少康等人的說法，第一時間才會有比較強烈的反應。

不過，侯友宜陣營前天已經請雙方都熟識的朋友傳話，說明趙少康等人的說法並非侯、也非國民黨主席朱立倫的主張，才會讓柯文哲陣營的突然態度一轉。

侯營人士表示，侯的民調趨勢持續向上，侯營此時會尊重柯營比民調的說法，但不會去附和，還是自己先全力向前跑，先把侯的領先差距擴大，等接近十一月廿日要登記前，再看看雙方要怎麼談。

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