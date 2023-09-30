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柯營促民調對決 侯營稱時機未到

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明蔡晉宇／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲前晚拋出「藍白一定合」的說法，柯陣營昨天再喊出藍白由具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的退選。對此，國民黨表示，雙方堆疊共識的過程中，各種建議或合作方式都會納入考量。國民黨總統參選人侯友宜則說，面對執政無能的民進黨，會團結在一起，換人來做。

柯競辦發言人陳智菡昨表示，為使國家體制正常化，民眾黨主張用具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的退選，真正達成政黨輪替目標。陳智菡並說，柯文哲一向主張執政後會組聯合政府，廣納延攬各黨各派人才，朝推動內閣制努力。因此所謂「和」，是政黨合作、和諧，而非只有敵對對立。

侯友宜則回應表示，大家都會團結在一起，尤其面對執政無能的民進黨，最期待的是政黨輪替，換人來做。至於是否認為藍白合議題被柯文哲主導，侯回應，大家要有共同的理念跟想法，大家好好的為人民設想，傾聽人民的聲音，瞭解人民的需要，解決人民的痛苦，這才是他出來選舉的目的，就是保家衛國，換一個清廉有效率的政府。

侯競辦也發聲明表示，尊重民眾黨對於藍白合作的各種意見與說法。侯營人士表示，尊重柯營比民調的說法但不附和，且競辦執行長金溥聰說得很清楚，現階段雙方保持善意各自全力向前跑，目標對準民進黨、民進黨總統參選人賴清德，時機點就會到來，但絕非現在談。

國民黨強調，藍白合作是多數民眾的期待，目前雙方正在堆疊共識的過程，各種建議或合作的方式都會納入考量。

鴻海創辦人郭台銘表示，金庸的「華山論劍」雖精彩，但他還是喜歡射雕英雄傳裡的一句話，以「俠之大者、為國為民」回應。

民進黨發言人張志豪強調，這一切不是只有民調，而是注重民意的問題，但是柯文哲、侯友宜的眼裡只有政治利益分贓，沒有國家建設、國家利益，終究會被人民唾棄，民進黨感到非常遺憾。

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