快訊

美印太總監坎伯：拜登要習近平不要介入台灣選舉「尊重勝選者」

MLB／大谷翔平跟狗狗擊掌 可愛畫面被封「真正MVP」

不甩習近平喊話！美國防長重申：華府將繼續武裝台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投票日倒數中！帶什麼、去哪投、領幾張票？謹記「334」原則

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統大選倒數中，聯合新聞網整理選舉投票資訊，帶你秒懂必帶物品、哪些禁止行為。本報資料照
2024總統大選倒數中，聯合新聞網整理選舉投票資訊，帶你秒懂必帶物品、哪些禁止行為。本報資料照

2024總統大選倒數中！你還不知道要去哪裡投票嗎？聯合新聞網整理選舉投票資訊，帶你了解選舉當天必帶什麼、該去哪裡投票以及4大禁止行為，謹記「334」原則，投票輕鬆搞定。

誰可以投票？

•持有中華民國國籍
•年滿20歲
•未受監護宣告
•總統選舉需在台設籍居住六個月以上
•立委選舉需在台設籍居住四個月以上

哪天是2024總統大選投票日？

2024年1月13日舉行投票，投票時間自上午8時起至下午4時止後進行開票。

除了總統選舉，還會選哪些公職？

2024年1月13日除了投票選出我國第16任總統、副總統，也會選出第10屆立法委員席次，包含：區域委員、原住民立委、不分區委員，共113席。

我該去哪裡投票？

在總統大選的投票日前，若是符合投票資格者會收到「投票通知單」，通知單上面會寫你的姓名、投票所地點。

投票記得帶上哪「3寶」

身分證(必帶)
②印章(可以手印、簽名替代)
③投票通知單(能在中選會網站中查詢)

一個人可以領「3張」票

①總統票
②政黨票
③立法委員票

投票切記別做「4件事」

①勿攜帶手機、攝影器材
②勿穿帶有候選人、政黨標誌衣物
③勿亮票、撕毀或攜出選票
④勿攜帶武器、危險物品

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉 身分證 政黨票

相關新聞

投票日倒數中！帶什麼、去哪投、領幾張票？謹記「334」原則

2024總統大選倒數中！你還不知道要去哪裡投票嗎？聯合新聞網整理選舉投票資訊，帶您了解選舉當天必帶什麼、該去哪裡投票以及4大禁止行為，謹記「334」原則，投票輕鬆搞定。

傳綠營要灌票 侯無懼風雨 柯稱民調領先

藍白達成合作共識，「藍白合」要怎麼搭配，兩黨將以民調計點方式決勝負。民眾黨總統參選人柯文哲昨表示，藍白協商沒有考慮個人，...

做決定後失眠 柯文哲淚喊有信心

民眾黨總統參選人柯文哲前天在藍白協商退讓，引發支持者跟幕僚不滿，黨內士氣低迷。柯文哲昨天與黨公職進行線上會議，親自說明協...

侯友宜：郭台銘會和我們站一起

藍白合成形後，鴻海創辦人郭台銘動向備受關注。民眾黨總統參選人柯文哲前天到郭台銘家，郭辦發言人陳家頤昨透露，柯文哲分享與藍...

藍白合成局關鍵不僅馬英九 媒體人揭遭遺忘的國民黨「稀有之寶」

國民黨與民眾黨15日歷經二度協商，終於敲定藍白合，前總統馬英九日前拋出採全民調，被外界認為是打破僵局促成藍白合的重要推手。不過...

【專家之眼】藍白合與賴蕭配高下立判

在前總統馬英九的促成下，國民黨與民眾黨之間已達成協議，雙方同意以民調為依歸，捐棄前嫌，共赴使命，並將於本月18日公布正副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。