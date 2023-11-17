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投票日倒數中！帶什麼、去哪投、領幾張票？謹記「334」原則
2024總統大選倒數中！你還不知道要去哪裡投票嗎？聯合新聞網整理選舉投票資訊，帶你了解選舉當天必帶什麼、該去哪裡投票以及4大禁止行為，謹記「334」原則，投票輕鬆搞定。
誰可以投票？
•持有中華民國國籍
•年滿20歲
•未受監護宣告
•總統選舉需在台設籍居住六個月以上
•立委選舉需在台設籍居住四個月以上
哪天是2024總統大選投票日？
2024年1月13日舉行投票，投票時間自上午8時起至下午4時止後進行開票。
除了總統選舉，還會選哪些公職？
2024年1月13日除了投票選出我國第16任總統、副總統，也會選出第10屆立法委員席次，包含：區域委員、原住民立委、不分區委員，共113席。
我該去哪裡投票？
在總統大選的投票日前，若是符合投票資格者會收到「投票通知單」，通知單上面會寫你的姓名、投票所地點。
投票記得帶上哪「3寶」
①身分證(必帶)
②印章(可以手印、簽名替代)
③投票通知單(能在中選會網站中查詢)
一個人可以領「3張」票
①總統票
②政黨票
③立法委員票
投票切記別做「4件事」
①勿攜帶手機、攝影器材
②勿穿帶有候選人、政黨標誌衣物
③勿亮票、撕毀或攜出選票
④勿攜帶武器、危險物品
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