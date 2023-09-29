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賴清德邀習近平吃飯、曝待客菜單 國台辦全不領情 聲量最高點揭曉

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB／賴清德shutterstock

文／陳宣懿

副總統賴清德24日表示，若中國國家主席習近平來台灣，他會像招待好朋友一樣，提供「蝦仁飯、全糖珍奶」套餐，此「好朋友套餐」一出，引起網友熱烈討論。國台辦昨（27）日舉行記者會，發言人朱鳳蓮表示，「作為務實台獨工作者，還是務實一些好。奉勸賴先生不要再講這種賴皮話，自討沒趣。」

賴清德最想共進晚餐的元首是習近平！單日聲量破萬

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/01~2023/09/27）統計調查，近五個月賴清德提到習近平的聲量最高點，出現在5月31日，共1萬123筆。賴清德先前出席台大學生舉辦的座談會，期間接受學生的快問快答挑戰，當被問到最想與哪位國家元首共進晚餐時，他秒回「習近平」，並提到會藉機勸對方放輕鬆、不用壓力那麼大。對此，國台辦回應，「說這種話很奇怪」。

賴清德再分享待客菜單引熱議　國台辦不領情

第二個聲量高峰出現在8月25日，共8,459筆。當天賴清德被問到如果有一天可以跟習近平吃飯，會吃什麼？賴清德說，如果真有那一天，對方又可以來台灣的話，他會請習近平吃他的待客套餐，就是台南蝦仁飯再加一杯全糖珍奶。至於第三個聲量高峰則是出現在9月27日，共4,071筆。對於賴清德要請習近平喝珍奶，國台辦回應，勸「賴先生」別自討沒趣。有網友表示，「只口頭說說，賴敢去北京嗎？」、「自討沒趣」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月01日至2023年09月27日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賴清德談到習近平』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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