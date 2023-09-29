聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨看「侯柯配」 喜憂參半

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
國民黨與民眾黨兩黨究竟合不合得成，兩黨對於合作後的發展，各存疑慮。圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖／聯合報系資料照片
國民黨與民眾黨兩黨究竟合不合得成，兩黨對於合作後的發展，各存疑慮。圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖／聯合報系資料照片

二○二四總統大選腳步漸近，藍白合的討論逐漸檯面化，對民進黨而言，一對一的賽局絕對比「Ｘ腳督」挑戰大，必須審慎因應；但綠營也認為，藍白合並不容易，尤其民眾黨總統參選人柯文哲一旦屈就「侯柯配」，年輕柯粉勢必出走。

選戰開打迄今，面對國民黨總統參選人侯友宜、柯文哲與鴻海創辦人郭台銘的大亂鬥，民進黨樂見，但黨內始終沒有排除非綠陣營團結整合的可能性。賴清德日前就公開表示，選戰局勢未定仍在變化中，「就算最後在野整合出一組，我們也一定要贏，勝利不是建立在別人的分裂上」。

熟悉選戰事務的派系高層說，如果在野要談合作，藍營勢必堅持侯友宜選總統，侯若當副手，國民黨的立委不用選了，藍營地方派系也會裂解、靠向柯文哲，因此很難出現「柯侯配」。

民進黨持續提防藍白合，但也認為侯、柯要真正合作並不易。民進黨人士稱，藍營不斷釋出藍白合才能贏的風向，但柯文哲必須反問自己，「是藍贏還是白贏」。

這位民進黨人士說，對國民黨而言，合作是想要重返執政，但對柯文哲來說，提升自身政治能量、壯大民眾黨是首要目標，柯尤其希望民眾黨立委席次增加，明年國會三黨不過半，才是柯文哲的最大利益，如此一來也才能向藍綠「叫牌」。

民進黨人士也說，如果柯文哲最終對侯柯配點頭，那真的是被國民黨「拐走」，年輕柯粉不會支持國民黨，也不願柯屈就副手，最後的結果只有兩種，一是年輕柯粉不投票，二是柯粉出走，轉投賴清德。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 藍白合 賴清德 侯友宜 郭台銘

延伸閱讀

綠質疑柯文哲挪用教育基金 柯辦反駁：不實抹黑混淆視聽

柯文哲稱高虹安話題「10件有8件假的」 他反問：哪2件為真？

柯文哲提教育政策 拋13年一貫義務教育向下延伸至5歲

柯文哲罵藍白合「去死吧」 趙少康嗆：以為能靠自己選贏？

相關新聞

柯文哲批權位分配 侯友宜喊團結大家

中廣董事長趙少康力促藍白合，但強調國民黨總統參選人侯友宜不會當副的，因此傳出民眾黨總統參選人柯文哲前天在內部會議砲轟「去...

民進黨看「侯柯配」 喜憂參半

二○二四總統大選腳步漸近，藍白合的討論逐漸檯面化，對民進黨而言，一對一的賽局絕對比「Ｘ腳督」挑戰大，必須審慎因應；但綠營...

金溥聰：藍白合 未來一個月是關鍵

總統大選進入衝刺期，侯友宜和柯文哲的民調不分軒輊，藍白何時談合作備受矚目，侯競辦執行長金溥聰昨說，政治隨時在變，「侯在逆...

柯文哲喊擴大義務教育…向下至5歲 向上至高中職

民眾黨總統參選人柯文哲昨公布教育政策，主張教育平權、十三年一貫，義務教育向下延伸至五歲，且從離島、花東地區試辦，並把準義...

國民黨不比民調卻只要正的 郭台銘：離民心越來越遠

鴻海創辦人郭台銘今天傍晚到新豐街福德宮舉辦廟口開講、基隆連署站視察及廟口夜市扶轎。被問到藍白合及民眾黨總統參選人柯文哲批...

范雲批侯友宜拿女人子宮喊價 生殖醫學專家陳菁徽反擊

民進黨立委范雲批評國民黨總統參選人侯友宜提出的凍卵補助政見是「任意拿女人的子宮來喊價」。協助侯友宜提出凍卵政見建議的宜蘊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦