民進黨看「侯柯配」 喜憂參半

二○二四總統大選腳步漸近，藍白合的討論逐漸檯面化，對民進黨而言，一對一的賽局絕對比「Ｘ腳督」挑戰大，必須審慎因應；但綠營也認為，藍白合並不容易，尤其民眾黨總統參選人柯文哲一旦屈就「侯柯配」，年輕柯粉勢必出走。

選戰開打迄今，面對國民黨總統參選人侯友宜、柯文哲與鴻海創辦人郭台銘的大亂鬥，民進黨樂見，但黨內始終沒有排除非綠陣營團結整合的可能性。賴清德日前就公開表示，選戰局勢未定仍在變化中，「就算最後在野整合出一組，我們也一定要贏，勝利不是建立在別人的分裂上」。

熟悉選戰事務的派系高層說，如果在野要談合作，藍營勢必堅持侯友宜選總統，侯若當副手，國民黨的立委不用選了，藍營地方派系也會裂解、靠向柯文哲，因此很難出現「柯侯配」。

民進黨持續提防藍白合，但也認為侯、柯要真正合作並不易。民進黨人士稱，藍營不斷釋出藍白合才能贏的風向，但柯文哲必須反問自己，「是藍贏還是白贏」。

這位民進黨人士說，對國民黨而言，合作是想要重返執政，但對柯文哲來說，提升自身政治能量、壯大民眾黨是首要目標，柯尤其希望民眾黨立委席次增加，明年國會三黨不過半，才是柯文哲的最大利益，如此一來也才能向藍綠「叫牌」。

民進黨人士也說，如果柯文哲最終對侯柯配點頭，那真的是被國民黨「拐走」，年輕柯粉不會支持國民黨，也不願柯屈就副手，最後的結果只有兩種，一是年輕柯粉不投票，二是柯粉出走，轉投賴清德。

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