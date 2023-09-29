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金溥聰：藍白合 未來一個月是關鍵

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰。聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰。聯合報系資料照

總統大選進入衝刺期，侯友宜和柯文哲的民調不分軒輊，藍白何時談合作備受矚目，侯競辦執行長金溥聰昨說，政治隨時在變，「侯在逆風中前進，趨勢持續向上」，民調還有上升空間，未來一個月將是關鍵。

國民黨總統參選人侯友宜訪美返台後繼續衝刺民調，要與民眾黨總統參選人柯文哲拉開距離，金溥聰將民調比喻為「軟體」與「硬體」的結合，除了硬邦邦的數字之外，後續還待軟性發酵，意見領袖尤其重要。他認為，侯友宜後續情勢不能只看民調；對於侯、柯何時談合作，他早已說過，「要等民調差不多時再談，未來一個月將是關鍵」。

對於藍白合，金溥聰說，他從未反對，但認為要談藍白合，時機最重要，目前藍白雙方對彼此就保持友善態度，其他的就會水到渠成。」金溥聰也證實他在內部下令不要攻擊柯文哲，因為藍、白的目標一致，是要讓貪腐的蔡政府下台，大家是友黨，理念一致要下架民進黨，現階段就兄弟登山，各自努力，等待水到渠成的時候。

「政治隨時在變」金溥聰表示，台灣選前最後一個月總是最熱鬧，「你不會知道最後一個月會發生什麼事」。但究竟會發生什麼事？金溥聰說，「You never know」，政治前一寸都是黑暗的。

但金溥聰認為，侯友宜在逆風中前進，趨勢持續向上，他相信民調還有上升空間，必須累積與醞釀，就像廚房中熬湯一樣，需要時間。

侯友宜競選總部成立後，黨主席朱立倫將出任競總主任委員，與侯競選辦公室分工，金溥聰表示，競辦還是核心，「我從大事管到雜物，主委可能不見得都有空」，但金也強調，大方向一定是兩個人一起討論。

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