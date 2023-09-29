柯文哲批權位分配 侯友宜喊團結大家

中廣董事長趙少康力促藍白合，但強調國民黨總統參選人侯友宜不會當副的，因此傳出民眾黨總統參選人柯文哲前天在內部會議砲轟「去死吧」。柯文哲昨表示，赤裸裸講權位分配，難得人民支持。國民黨主席朱立倫則重申，任何放話絕對不是來自國民黨。侯友宜也說，他不了解狀況，但會團結大家往前走。趙少康則反嗆，柯文哲自認民調高，但講話大聲之餘，難道以為能靠自己選贏？

對於傳出被問及國民黨不比民調、又不當副手，讓柯文哲在內部會議砲轟「去死吧」。柯文哲昨在受訪時未承認也未否認，僅表示政治上政黨都可以合作，台灣要朝邁向內閣制國家發展，現行選制贏者全拿，毫無制衡，民選皇帝制對台灣長治久安不是好辦法。

但柯文哲也說，藍白合應是價值理念或議題合作，赤裸裸講權位分配很難得到人民支持，就算能夠合，也很難達到政治效果。

朱立倫昨回應，任何放話絕對不是來自國民黨，強調不會被見縫插針、不會有任何揣測，過程中有更多善意，不要受到特定媒體、人士的操作。至於是否做民調？朱僅說，「我們不斷接觸」，國民黨、民眾黨有很多共同理念，團結定能勝選。

總統大選藍白何時談合作備受矚目，國民黨總統參選人侯友宜（圖）競辦執行長金溥聰昨說，「侯在逆風中前進，持續向上」，未來一個月將是關鍵。記者黃義書／攝影

侯友宜說，因為是傳聞，他不了解狀況，但會團結大家的力量，努力往前走，改變台灣現況。

趙少康則透過臉書表示，柯文哲自認民調高，講話大聲，但多份民調中侯友宜、柯文哲的支持度只差一到二個百分點，怎能決定正副？更何況，除了民調，政黨實力也應該考量，國民黨有十四位縣市長、卅八位現任立委，怎麼能都略過不提？

趙少康並舉連宋合的例子說明，合了有機會，不合只會輸，柯文哲講話大聲之餘，難道以為能靠自己選贏？

趙少康也提醒柯文哲，政黨合作不是只有總統大位，還有政見、閣揆和部會首長等許多層面可以討論，絕不是分贓，歐洲國家的聯合內閣早就如此，更何況柯文哲是最早喊出組聯合政府的人，難道只有柯能喊，別人提的都是分贓？

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