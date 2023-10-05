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2024大選倒數100天！「10大關鍵日期」選民不可不知 總統候選人這1天全出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為投票示意圖。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
圖為投票示意圖。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

2024大選進入倒數100天，各政黨力推參選人打選戰，究竟誰能坐上總統大位，目前仍難分勝負。根據中選會公告第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉將於明（2024）年1月13日舉行投、開票，除此之外還有許多選舉「關鍵日期」值得選民關注，《聯合新聞網》為您報導最新、最完整的選戰資訊，並整理出本屆大選的重要日程。

2024大選倒數

本屆選舉最受注目的就是「總統誰當家？」，除各政黨提名的候選人外，總統、副總統選舉連署也已開跑，中選會於9月18日公布10組連署人名單，本次連署門檻為28萬9,667人，將在11月14日公布連署結果。總統、副總統候選人登記將從11月20日開始，屆時各黨、無黨籍的參選組合都將出爐。

此屆立委選舉仍採「單一選區兩票制」，總席次共113席，包含73席區域立委、6席原住民立委（平地及山地）與34席不分區立委。藍、綠營力拚國會過半席次，其他政黨也搶卡位，立委候選人將於11月20日至11月24日開放登記，各路選將也摩拳擦掌，準備應戰。

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