四組人馬中最後訪美 侯友宜想要後發制人

目前台面上四組有意參選明年總統大選的候選人，國民黨總統參選人侯友宜是最後一個訪美的候選人，相較於民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海創辦人郭台銘，侯訪美時間最晚，但也因此擁有較充分的準備時間，具後發制人的優勢。

柯文哲訪美時間最早，但因為準備時間較匆促，期間還傳出台美溝通出現狀況，讓柯文哲訪美的行程不夠充實，未有「重量級」的行程讓外界眼睛一亮。賴清德以副總統身分過境美國訪問中南美洲，雖具有執政優勢，但副總統身分反而讓他過境美國時會受到一些限制。郭台銘訪美行程也未激起太多浪花。

侯友宜訪美行程在國民黨外交與戰略相關幕僚安排下，與美國國會議員、AIT前後任官員與智庫都有交流，雖然侯友宜並非以外事見長，但他坦率溝通的風格，讓多數與他接觸的美國議員、智庫代表都認為有實質收穫，明白侯友宜的美中台政策與理念。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆投書聯合報民意論壇指出，侯友宜雖為目前四腳督訪美的最後一人，但看來卻有後發制人之效，他認為關鍵在於侯友宜準備充分、直球對決。

陳奕帆在投書中指出。今年五月底在華府布魯金斯研究院，美國兩岸事務專家葛來儀、美國在台協會前主席卜睿哲等學者談論幾位主要參選人，葛來儀稱賴清德為民進黨激進派、侯友宜可能像國民黨裡的李登輝，而柯文哲或因北京對侯不熟悉，是較傾向支持的人選。

陳奕帆認為，侯友宜此次訪美與葛來儀、卜睿哲閉門座談，葛來儀會後表示，她是第一次見侯友宜，與他的對話是一次很棒的談話，侯友宜準備充分，直接回答她的提問，讓他們充分了解侯對台灣的願景。侯市長若非在閉門會議中徹底闡述己見、直球對決，豈能得到兩位專家的認同？可見侯對華府關切的美中台三組雙邊關係的深入了解，絕不像是對手陣營抹黑的「草包」人設。

陳奕帆投書稱，金融時報報導說侯友宜要美國講清楚是否會保衛台灣，羅森伯格也在華府僑胞歡迎侯友宜晚宴致詞時說：「美國長期以來一直致力於幫助台灣維護足夠的自衛能力，讓我向你們保證，這一承諾仍然堅若磐石。」這句話不但是說給僑胞與民眾聽，更有回應金融時報與侯友宜訴求之意。同時，也解釋了侯陣營與美國已建立起「零意外」的互信。

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