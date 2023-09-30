快訊

化學博士班人數不及十年前1/3 「博班國家養」台灣行嗎

小犬颱風將以中颱最接近台灣 氣象署：最快下周二海警

找到了！明揚科技工廠大火第9天 失聯傅姓班長遺體終於尋獲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

四組人馬中最後訪美 侯友宜想要後發制人

聯合新聞網／ 蘇秋芬／報導
國民黨總統參選人侯友宜日前訪美。圖／取自侯友宜臉書
國民黨總統參選人侯友宜日前訪美。圖／取自侯友宜臉書

目前台面上四組有意參選明年總統大選的候選人，國民黨總統參選人侯友宜是最後一個訪美的候選人，相較於民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海創辦人郭台銘，侯訪美時間最晚，但也因此擁有較充分的準備時間，具後發制人的優勢。

柯文哲訪美時間最早，但因為準備時間較匆促，期間還傳出台美溝通出現狀況，讓柯文哲訪美的行程不夠充實，未有「重量級」的行程讓外界眼睛一亮。賴清德以副總統身分過境美國訪問中南美洲，雖具有執政優勢，但副總統身分反而讓他過境美國時會受到一些限制。郭台銘訪美行程也未激起太多浪花。

侯友宜訪美行程在國民黨外交與戰略相關幕僚安排下，與美國國會議員、AIT前後任官員與智庫都有交流，雖然侯友宜並非以外事見長，但他坦率溝通的風格，讓多數與他接觸的美國議員、智庫代表都認為有實質收穫，明白侯友宜的美中台政策與理念。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆投書聯合報民意論壇指出，侯友宜雖為目前四腳督訪美的最後一人，但看來卻有後發制人之效，他認為關鍵在於侯友宜準備充分、直球對決。

陳奕帆在投書中指出。今年五月底在華府布魯金斯研究院，美國兩岸事務專家葛來儀、美國在台協會前主席卜睿哲等學者談論幾位主要參選人，葛來儀稱賴清德為民進黨激進派、侯友宜可能像國民黨裡的李登輝，而柯文哲或因北京對侯不熟悉，是較傾向支持的人選。

陳奕帆認為，侯友宜此次訪美與葛來儀、卜睿哲閉門座談，葛來儀會後表示，她是第一次見侯友宜，與他的對話是一次很棒的談話，侯友宜準備充分，直接回答她的提問，讓他們充分了解侯對台灣的願景。侯市長若非在閉門會議中徹底闡述己見、直球對決，豈能得到兩位專家的認同？可見侯對華府關切的美中台三組雙邊關係的深入了解，絕不像是對手陣營抹黑的「草包」人設。

陳奕帆投書稱，金融時報報導說侯友宜要美國講清楚是否會保衛台灣，羅森伯格也在華府僑胞歡迎侯友宜晚宴致詞時說：「美國長期以來一直致力於幫助台灣維護足夠的自衛能力，讓我向你們保證，這一承諾仍然堅若磐石。」這句話不但是說給僑胞與民眾聽，更有回應金融時報與侯友宜訴求之意。同時，也解釋了侯陣營與美國已建立起「零意外」的互信。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜訪美 化解美方對國民黨親中的疑慮

相關新聞

關注藍白合 小笠原欣幸：在野整合可望大幅超越賴清德

長期關注台灣選情的日本學者小笠原欣幸在臉書發文，他分析目前民調趨勢，不解為何不同民調之間的結果差異明顯，但他認為，在野黨...

柯營促民調對決 侯營稱時機未到

民眾黨總統參選人柯文哲前晚拋出「藍白一定合」的說法，柯陣營昨天再喊出藍白由具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的...

新聞眼／柯文哲兩面手法 侯友宜拒隨之起舞

藍白合議題再掀討論，民眾黨總統參選人柯文哲率先主張聯合政府，但又強調合作是理念結合不是政治分贓，這二天卻一天一變，從「這...

郭崇倫會客室EP126｜侯友宜出訪美國智庫、媒體、議員 心路歷程一次聽

國民黨總統參選人侯友宜，剛結束訪問美國行程，無論是閉門智庫演講、面對紐時資深編輯群以及接觸諸位參、眾議員，過程是否準備充分，是不是順利的應對各方關注台灣政情的提問，並傳達對於兩岸關係與國家治理的概念。 本集由郭崇倫會客室邀請一路規劃、陪同侯友宜美國行的國民黨國際事務部主任黃介正，來談侯市長訪美第一手的過程與美方反應。

四組人馬中最後訪美 侯友宜想要後發制人

目前台面上四組有意參選明年總統大選的候選人，國民黨總統參選人侯友宜是最後一個訪美的候選人，相較於民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海創辦人郭台銘，侯訪美時間最晚，但也因此擁有較充分的準備時間，具後發制人的優勢。

選戰倒數百日 趙怡翔訪華府加強溝通

民進黨國際部主任、民進黨總統參選人賴清德競辦發言人趙怡翔29日表示，從華爾街日報投書、接受彭博資訊專訪，到穩健處理過境，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦