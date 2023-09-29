探長訪美 讓美國見識直球對決

國民黨總統參選人侯友宜訪美，國外媒體對他頗為好奇，因為他不是典型國民黨政治人物，歐美媒體以「前警察負責人」總統候選人稱呼他。侯友宜外語能力並不突出，一般認為外事並非侯友宜強項，因此侯的訪美行成果備受各界關注。

聯合報派記者隨同侯友宜前往美國，聯合報報導，國民黨總統參選人侯友宜訪美行，八天七夜走訪紐約、紐澤西、華盛頓、舊金山四地。面對國安外交事務，侯事前「密集訓練」，像海綿快速吸收消化，成績展現在四場與美國智庫座談上。

侯友宜出訪前後與美方有相當默契，謹守客人與主人的本分。美方之前已表達會公平對待台灣各黨總統參選人，侯友宜目前的身分是地方首長，訪美的便利性反而高於民進黨總統參選人，到華府等地拜訪均獲得美國在台協會（AIT）與相關智庫的充分接待。

除了「硬碰硬」的美中台政策溝通，侯友宜訪美當然也想要獲取網路聲量，他的警察背景讓他此次訪美時出現兩個「驚喜」，也引發了不少話題。

侯友宜訪美首站紐約，行程刻意低調，與地主紐約市長亞當斯的會面，事先未列在行程上。侯友宜和亞當斯進行一場不對外公開，被形容為簡短巧遇的會面，亞當斯和侯同是警察出身，他以新科技打擊犯罪致力讓紐約市犯罪率下降，打擊犯罪也是侯的競選主軸之一，同樣明年、後年都要面臨選舉的挑戰；侯紐約行原本就希望與亞當斯會面，但亞當斯方面一直未同意，沒想到就在侯會見紐約市警察局長卡班後不久，在有力人士的居間協調下，峰迴路轉見了面。

侯友宜訪美行最後一站在舊金山，26年前陳進興事件槍口下救出的小嬰兒意外現身祝福，更為侯此行「探長選總統」人設，留下驚喜的總結。

侯友宜以獨一無二的刑案經驗，提出「攻堅理論」，強調面對兩岸習題，有籌碼才能談判，跳脫政治符碼，以自身在第一線與歹徒談判的實例支撐論述，贏得美國學者專家以「實質討論」、「具體」，形容他務實面對的態度。

此次訪美行，除了在兩岸、美中台關係的論述定錨，侯團隊在侯友宜人設的設定上，強調直球對決的性格和本質，無須過度包裝，讓美方、學者專家更認識探長出身、做實事的侯友宜。

侯曾私下說，每個人的所學和後來經歷未必相同，自己非國際外交出身，但要帶領國家，重點是在人的本質，他被問到訪美成績時，答案一樣平實，僅說「把事情努力做好比較重要」。

此次訪美行，侯友宜讓美方、學者專家認識他，過程低調平順卻仍有亮點，侯也展現領袖自信，可說是一次成功的訪問。結束訪美考驗，國內選戰攻防正夯，侯友宜何時請假，需要多方考量評估；同時面對「藍白合」的期待，還有難題待解。

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