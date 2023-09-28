侯友宜訪美 化解美方對國民黨親中的疑慮

兩岸議題不只是我國總統大選的重要議題，也是美台關係中的重要組成，近年有意問鼎總統大位的人，都要去美國走一遭，被視為「面試」，關鍵均在於美方想要瞭解台灣未來的領導人，會如何推動兩岸關係。

民進黨籍的前總統陳水扁在執政時，被美方視為「麻煩製造者」，蔡英文成為第二位民進黨籍的總統後，採用跟陳水扁不一樣的施政政策，相較於陳，美方更信任蔡總統的施政風格。蔡卸任後，美方要如何跟繼任者互動，選前的訪美行就是關鍵。

聯合報華盛頓記者張文馨觀察國民黨總統參選人侯友宜此次訪美，行程的重中之重是在華盛頓講了北京跟華府都想聽到的話。侯友宜在美國行拋出「兩岸避戰方案」，有回應美國亟欲穩定台海與區域態勢的期待之意，其中以提升自我能力為籌碼再跟北京談的攻堅理論，與拜登政府的作法類似；侯友宜透過投書聲明反台獨與反對一國兩制，則是對北京再次說明自己的立場。

張文馨的評論文章指出，侯在華府行的歷次公開談話未曾主動提及九二共識，他回歸憲法和兩岸人民關係條例，對華府人士來說沒有可挑錯空間。

九二共識是國民黨和中國共產黨在主導兩邊政府互動時建立的前提，在馬政府執政八年內發揮功能，符合美國支持兩岸對話的立場；民進黨政府否認九二共識存在，將工具性前提九二共識轉變為歷史名詞九二會談，美並未出言反對，因美方看重的是台北與北京實際互動的成果，而兩岸敵意螺旋上升，短期來說並不影響甚至有助美國利益。

評論指出，侯的九二共識更像說給黨內聽，對外形塑國民黨團結一致。華府近年來瀰漫對北京侵台的擔憂，美國政府亟欲穩定台海與區域態勢，侯友宜透過投書拋出比和平方案更有急迫感的避戰方案。侯主張台灣先提升自身能力再與北京互動，厚植防衛能力嚇阻北京進犯野心，並以警察攻堅理論來包裝，呼應拜登政府上任以來「從實力地位出發與中國激烈競爭」的作法。

反台獨是北京最想從華府和台北聽到的關鍵字，侯友宜說了，並立刻加上反對一國兩制，只差沒說反對中國大陸國家主席習近平提出的一國兩制台灣方案；國民黨對北京釋放有前提的互動可能性，試圖甩開親中標籤。

侯在美提出的政策主張隱含對國內、對華府和對北京的多重訊息，實際上要怎麼跟北京恢復對話與互動，是侯未掀開的底牌，可能也是美中最想聽到的答案；這個答案現在不急著說，只有掌握了執政權，這張底牌才有效用和意義。

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