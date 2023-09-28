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「侯柯配」能成真嗎？ 郭正亮分析兩原因：難度很高

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨與民眾黨兩黨究竟合不合得成，兩黨對於合作後的發展，各存疑慮。圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖／聯合報系資料照片
國民黨與民眾黨兩黨究竟合不合得成，兩黨對於合作後的發展，各存疑慮。圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖／聯合報系資料照片

國民黨與民眾黨「藍白合作」傳言甚囂塵上，對於聯合報民調提到藍白合可以大勝民進黨，郭正亮在昨(27)日的政論節目《下班瀚你聊》中表示，侯友宜出訪回國，發現民調沒那麼好，郭台銘也發現參選後的民調不佳，「沒有撞牆不會調整」，柯文哲又將如何破這個局？面對目前民調和聲量相較下似乎較有利的狀況下，或許有兩條路，要就自己玩，然後大家都不要當選，第二條路即是詢問郭台銘，是否願意當副手；他認為藍白合似乎是擋不住的趨勢。

郭正亮分析，若柯文哲轉變為副手人選，他也坦言，選舉的焦點將成侯賴對決，始終討論的都會是總統參選人，「副手辯論若是柯文哲對上賴佩霞，根本沒人會看」，也因此侯柯配的情況下，柯文哲對選票的加值聲量將會變低，加上民眾黨中，黃珊珊對於國民黨始終抱持不信任的態度，因此侯柯配顯得相當有難度。

郭正亮也點出侯友宜的問題，認為連前海基會董事長洪奇昌都說，侯友宜出訪成功，但為何沒直接反映在民調上？「表示他沒在選舉，若是民進黨的操作，從啟動到回國，網路的聲量可能會超過一萬篇」，他又說，雖然國民黨監督雞蛋成功讓賴清德及民進黨聲勢大跌，但卻未成功連結到侯友宜的聲量。

2024選舉 2024總統選舉 民調 柯文哲 侯友宜 藍白合

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