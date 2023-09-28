快訊

「平價烤肉vs.奢華烤肉」熱量曝光 營養師曝2種NG肉品

10年一遇！今年中秋節賞最圓「滿月」時間曝光 錯過得等到2037年

數位原生世代揭密／社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！

趙少康證實藍白合10月推動整合！關鍵字現「侯韓配」原因是？

DailyView網路溫度計／ 陳宣懿
FB／韓國瑜、侯友宜、柯文哲
FB／韓國瑜侯友宜柯文哲

外界高度關注2024總統大選藍白陣營整合，如今傳出侯友宜陣營與藍營高層已有非綠陣營共推人馬對決綠營的默契，且中廣董事長趙少康證實於9月初密會前高雄市長韓國瑜以及國民黨前副主席郝龍斌，預計10月中旬推動整合，加速非綠整合。

藍白合熱門關鍵字 「侯韓配、侯柯配、金溥聰」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/26）統計調查，「藍白合」網路熱門關鍵字，包含正副總統人選「侯韓配、賴蕭配、侯柯配」相關字詞入榜，以及針對藍白合發言的人「趙少康、邱毅、金溥聰」。有一名網友在多位藍營政治人物貼文下方留言，支持「侯韓配」，他指出「侯韓配能真正化解韓粉的怨與怒，才能打心底團結，韓肯屈為副手，是大丈夫的表現，韓粉們自會成全。」

根據《ETtoday民調雲》公布最新民調，針對外界關注的藍白合議題，「侯柯配」支持度獲得41.8%，若是「柯侯配」則為40.2%，而賴清德與駐美代表蕭美琴組的「賴蕭配」僅得36.8%，可見「侯柯配」優勢較大。

邱毅指「侯柯配」無望！金溥聰底線「侯不能當副手」

對於國民黨和民眾黨的藍白合，前立委邱毅臉書發文表示，據他所知，柯文哲和民眾黨很反感國民黨不斷對外放話，柯文哲已經下令停止藍白接觸，無侯柯配可能。此外，趙少康「侯友宜絕對不可能當副手」的說法，跟侯友宜競辦執行長金溥聰想法一致。侯陣營人士透露，在藍白合的議題上，金溥聰已經從不能接受，轉為不排斥，但是金的底線是侯友宜不能夠當副手。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『藍白合』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

延伸閱讀

賴佩霞學歷、雙重國籍問題連環爆！遭這些人質疑「洗學歷」

2024選戰／總統參選人最新聲量排名大風吹！賴清德奪冠 侯友宜緊追

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 侯友宜 柯文哲 韓國瑜 趙少康 金溥聰

延伸閱讀

「我們不要就這樣算了」 侯友宜宣示查出進口雞蛋黑幕

出席建築師公會談建設 侯友宜：新北太多來自中央的挑戰

任新北市長各評比拿五星 侯友宜批：被側翼從第1打到最後1名

趙少康拋韓國瑜當不分區第一衝藍營票 王鴻薇表認同

相關新聞

侯友宜30日成立全國第一座聯合競選總部 位置選在台南

國民黨總統參選人侯友宜預計在9月30日至台南市與國民黨現任立委陳以信舉辦總統、立委參選人競總成立大會，值得注意的是，這是...

「侯柯配」能成真嗎？ 郭正亮分析兩原因：難度很高

郭正亮分析，侯柯配的情況下，柯文哲對選票的加值聲量將會變低，加上民眾黨中，黃珊珊對於國民黨始終抱持不信任的態度，因此侯柯配顯得相當有難度。

賴柯侯郭誰最關心核四、誰是騙子？前廠長：僅他單獨跟我談過

核四前廠長王伯輝在臉書表示，有朋友請他公布四位想選總統的人，誰真的找他請益了解核四？誰是騙子。王伯輝坦言，民眾黨總統參選...

柯文哲稱「男生很容易投給美女」 賴辦：性平分數死當

民眾黨總統參選人柯文哲昨天演講時稱「在當住院醫師時候，抽籤不要跟孕婦同一組」、「女生不見得會投給帥哥，男生很容易投給美女...

趙少康證實藍白合10月推動整合！關鍵字現「侯韓配」原因是？

外界高度關注2024總統大選藍白陣營整合，如今傳出侯友宜陣營與藍營高層已有非綠陣營共推人馬對決綠營的默契...

高虹安會不會是柯文哲爭取總統大位的「阿基里斯腱」？

9月25日下午，台北地院審理新竹市長高虹安立委任內涉嫌詐領助理費46萬元貪案，傳喚高虹安前國會助理黃惠玟（小兔）等3人全部認罪。律師簡大為說，高虹安有頭有臉，「小兔」只能聽從，黃惠玟則說：「我是一個員工，這都是高虹安決定的。」愛將高虹安會不會是角逐總統大位的民眾黨主席柯文哲的「阿基里斯腱」呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦