趙少康證實藍白合10月推動整合！關鍵字現「侯韓配」原因是？

外界高度關注2024總統大選藍白陣營整合，如今傳出侯友宜陣營與藍營高層已有非綠陣營共推人馬對決綠營的默契，且中廣董事長趙少康證實於9月初密會前高雄市長韓國瑜以及國民黨前副主席郝龍斌，預計10月中旬推動整合，加速非綠整合。

藍白合熱門關鍵字 「侯韓配、侯柯配、金溥聰」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/26）統計調查，「藍白合」網路熱門關鍵字，包含正副總統人選「侯韓配、賴蕭配、侯柯配」相關字詞入榜，以及針對藍白合發言的人「趙少康、邱毅、金溥聰」。有一名網友在多位藍營政治人物貼文下方留言，支持「侯韓配」，他指出「侯韓配能真正化解韓粉的怨與怒，才能打心底團結，韓肯屈為副手，是大丈夫的表現，韓粉們自會成全。」

根據《ETtoday民調雲》公布最新民調，針對外界關注的藍白合議題，「侯柯配」支持度獲得41.8%，若是「柯侯配」則為40.2%，而賴清德與駐美代表蕭美琴組的「賴蕭配」僅得36.8%，可見「侯柯配」優勢較大。

邱毅指「侯柯配」無望！金溥聰底線「侯不能當副手」

對於國民黨和民眾黨的藍白合，前立委邱毅臉書發文表示，據他所知，柯文哲和民眾黨很反感國民黨不斷對外放話，柯文哲已經下令停止藍白接觸，無侯柯配可能。此外，趙少康「侯友宜絕對不可能當副手」的說法，跟侯友宜競辦執行長金溥聰想法一致。侯陣營人士透露，在藍白合的議題上，金溥聰已經從不能接受，轉為不排斥，但是金的底線是侯友宜不能夠當副手。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月26日。

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