賴清德鬆口：副手女性優先

民進黨總統參選人賴清德昨天首度表示，希望未來副總統人選優先考慮女性，且若有機會領導國家，女性占內閣三分之一以上將是他的努力目標。

台灣女董事協會昨天舉辦二○二三「剛柔並濟大未來」論壇，邀請民進黨、國民黨、民眾黨總統參選人闡述未來的兩性平權政策。不過，由於賴與侯友宜、柯文哲三人到場及離開時間錯開，因此並未同台。賴清德在會場外被媒體問到副手是否為駐美代表蕭美琴，他笑著道謝便離開，未多做回應。

台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲引言時表示，希望參選人回答未來當選總統後內閣女性比例如何規畫、如何因應嚴重的少子化問題，並提到賴清德在台南市長任內小內閣女性主管不到兩成。

賴清德演講時表示，全台灣可能沒有第二個男性比他更適合參與這場演說，因為他曾是蔡英文總統的行政院長，現在是副總統，對於女性領導特質知之甚詳。

賴清德說，從蔡總統執政可看出來，女性領導特質是有韌性不怕困難與挑戰，也具備管控風險的能力，同時在用人跟政策推動兼具包容特質；他的母親一人扶養家庭，也具備不怕挑戰的韌性，還有慈愛的特質。

對於當年台南市女性主管偏低的質疑，賴清德指出，的確當時台南市小內閣一級主管女性僅兩成，但若加計女性科長則有近三成，端看如何計算。而未來他若有機會領導國家，內閣女性占三分之一以上將是目標，一定會努力達成，「我也會希望，未來我的副總統人選會優先考慮女性」。

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