觀察站／侯站上攻擊線 搶藍白配主導權

國民黨總統參選人侯友宜結束訪美，請假全心投入總統大選，接下來包括基層走訪、政見牛肉、攻擊文宣、與立委參選人合體、各縣市聯合競選、群眾造勢、後援會，侯全方位投入，不但要在選戰進入倒數一百天全力衝刺，也要為十月將登場的「藍白合」取得主導權，營造「藍白配」的氣勢。

侯請假投入大選，站上攻擊線。侯競辦昨公布首支攻擊性影片，鎖定引發廣大民怨的進口蛋疑雲，質疑民進黨執政是「進口蛋還是進口袋？」揭弊打弊會是競選主旋律。國民黨內表示，相較於賴清德、柯文哲積極成立後援會，目前傾向不成立「侯友宜之友會」，而是將百工百業、各族群等後援支持系統，納入「侯援會」。

在野陣營分裂，侯友宜要進到與賴清德決戰最後戰場，還要過非綠整合這一關，要守住並保持非綠陣營的領先地位，就要與國民黨執政縣市與立委參選人聯合作戰，將基層組織動員能量發揮到最大。

選戰將進入倒數一百天，藍白合不合也快到攤牌階段，侯、柯只能有一個是「正」，侯要在最短時間拉升並穩固支持度，站穩老二地位，先搶「藍白配」主導權。

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