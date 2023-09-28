藍白合？ 侯友宜：都是朋友 平常互動自然

二○二四總統選舉情勢詭譎，藍白何時談合作，牽動大選。國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰在內部會議表示，他從頭到尾都沒反對藍白合，金更下令侯團隊「不准打柯（文哲）」，他表示，藍白有共同理念和目標，都希望兩岸和平、下架民進黨，雙方都有默契不互相批評，眼前大家為共同目標，各自衝刺選情，等待最佳時機，藍白合自然水到渠成。

對於各種「藍白合」說法，民眾黨總統參選人柯文哲昨反嗆「哪門子合作？」侯友宜則說，他和柯在雙北有合作、都是朋友，「平常互動很自然」。國民黨主席朱立倫說，國民黨從不放話，而是不斷和民眾黨對話，希望先堆疊氣氛，最後努力達到目標。

金溥聰私下說，大家不要情緒化，藍白有共同理念和目標，侯友宜想的不是權位，而是如何實踐理念，讓兩岸和平、遠離戰爭、人民有好生活，相信柯想的也相同，民眾黨和國民黨是彼此的友黨，盟友一起為共同目標聯合作戰，達成下架民進黨的目標。

外界視金溥聰為侯陣營的鷹派，據了解，金溥聰數度在內部會議表示，他從沒反對藍白合，他說「timing is everything」，時機最重要。先前黨內「換侯」聲四起，金對侯團隊說，最壞的打算是「挺著胸膛倒下去」，正是要平靜國民黨內亂。

金溥聰也說，前陣子傳言侯競辦力主調整策略，要全力「打柯」，都是子虛烏有，他下令要求侯團隊不要打柯文哲。金說，他從來都沒變，只是在等待最佳時機，要隨時因應局勢變化調整，他認為，時間是站在侯友宜這邊，侯還有支持度往上的空間。

金溥聰也分析，藍白合則兩利，分成兩害，侯、柯現在的底線都是不當副手，兩邊在各自內部團結的考量下，都會說要選總統，但雙方都釋出善意，相信也會有合作的默契，「那就順其自然，大家先各自拚一下」，接下來再談合作，等待水到渠成時。

他也說，侯柯是當事人，要不要合作，他們的想法最重要，旁人摻和，反而不是好事，大家在思考在野合作時，一定要以大我為重，如同朱立倫一再呼籲的，放下小我，以成大局。

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