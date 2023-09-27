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藍白合 柯文哲：堅持理想，做最小的妥協

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲將代表民眾黨參選2024總統，近期多份民調顯示柯文哲穩居第二名，遙遙領先第三的國民黨總統提名參選人侯友宜。(記者林俊良／攝影)
民眾黨主席柯文哲將代表民眾黨參選2024總統，近期多份民調顯示柯文哲穩居第二名，遙遙領先第三的國民黨總統提名參選人侯友宜。(記者林俊良／攝影)

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭宣布投入新竹市立委選舉，民眾黨遲遲未通過提名作業，柯文哲今天表示，雖然是親兄妹，還是要照規則來，因為提名程序已經結束，只剩下徵召，要達到一定標準，才會讓她選。

柯文哲說，如果要走徵召程序，就要按照黨內規則，選決會會開會討論，因為是走徵召程序，標準會比較嚴格，還是按照黨內規則走，達到一定的標準，才會讓她選。

民進黨前立委沈富雄稱，藍白若不合作，選舉就結束了。柯文哲說，不管是選舉或執政，都是改變國家政治文化的社會運動，在投票的過程中，不要太過於拘泥現實，有時候還是有理想的一面，繼續努力，還不到最後關頭。所以人家說，在現實跟理想之間，如何去做取捨，答案是這樣，堅持理想，做最小的妥協，不要一開始就妥協，這樣不對。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 柯美蘭

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