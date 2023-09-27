進口蛋害賴清德民調重挫 林濁水曝關鍵：執政團隊「只想解釋」

巴西進口蛋燒出了政策、執行與食安問題，摘掉農業主管機關主事者陳吉仲的烏紗帽。不過，陳吉仲下台迄今一周，行政院也到立法院報告，但民眾疑慮仍未解，擔心買到變質蛋、吃到壞蛋，也質疑檢方為何「辦民不辦官」。去年縣市長選舉，論文抄襲事件及疫苗採購疑雲，讓民進黨吞下創黨30多年來的最大敗仗；如今，進口蛋引起的執政黨信任危機，基層庶民怒火是否為了「下架民進黨」而成為促成藍白合作的催化劑，值得關注。

2023-09-27 05:50