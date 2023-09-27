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進口蛋害賴清德民調重挫 林濁水曝關鍵：執政團隊「只想解釋」

聯合新聞網／ 綜合報導
《台灣民意基金會》昨（26）日公布最新大選民調，在三腳督情況下，民進黨總統參選人賴清德雖居首位，獲33.4％支持度，但和上個月相比，卻重挫10個百分點。記者蘇健忠／攝影
《台灣民意基金會》昨（26）日公布最新大選民調，在三腳督情況下，民進黨總統參選人賴清德雖居首位，獲33.4％支持度，但和上個月相比，卻重挫10個百分點。記者蘇健忠／攝影

《台灣民意基金會》昨（26）日公布大選民調，在三腳督情況下，民進黨總統參選人賴清德雖居首位，獲33.4％支持度，但和上個月相比，卻重挫10個百分點，也讓外界認為主因在進口蛋爭議。對此，民進黨前立委林濁水也表示，本來不算什麼大事，會演變成現在的災難，關鍵在執政團隊「不講責任、只想解釋」。

《台灣民意基金會》民調顯示，在三腳督情況下，選民對賴清德的支持度33.4％，再來是民眾黨柯文哲的27.4％，最後是國民黨侯友宜17.2％，另有15.5％未決定，6.5％沒意見、不知道、拒答。

值得注意的是，賴清德支持度較上個月重挫，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，初步解釋是8月的快樂時光（Happy hours）效應已結束，再加上一個猛爆性突發事件，即進口雞蛋爭議，引發系統性危機，不但重創民進黨支持度，還重創總統蔡英文聲望，嚴重傷及行政院長陳建仁內閣施政滿意度，進一步對賴清德總統選情造成重傷害。

對此，林濁水也發文指出，民進黨人士認為，執政團隊解釋雞蛋事件後，衝擊會變小、危機會落幕。但什麼叫「解釋」？這說法令人擔心。「坦白說，這本來不算什麼大事，也並不複雜，沒什麼必要解釋的，只要把責任交代清楚就好。不講責任，只想解釋，這就是小事變災難的關鍵，還要再來一次解釋？」

2024選舉 2024總統選舉 民調 賴清德

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