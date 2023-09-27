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彰化跑透透 侯提增老農津貼

聯合報／ 記者林敬家簡慧珍劉明岩／彰化報導
侯友宜、謝衣鳯和立委參選人鄭俊雄等人，在大村鄉慈雲寺一起為台灣加油。記者簡慧珍／攝影
侯友宜、謝衣鳯和立委參選人鄭俊雄等人，在大村鄉慈雲寺一起為台灣加油。記者簡慧珍／攝影

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨到農業大縣彰化跑透透。他說，近年通貨膨脹嚴重、物價持續飆高，年邁的農漁民亟需政府更多照顧，允諾當選總統後不僅要增加老農津貼，還會根據物價指數每年調整，逐年增加至每月一萬元。

針對中央日前宣布明年老年農民福利津貼每人每月由七五五○元調整為八○八○元，侯友宜問「對老農真的有幫忙嗎？」他說，根據主計總處試算，高齡家庭消費者物價指數比全體家庭高，面對的物價壓力大於一般家庭，農漁業縣市財政相對困窘，政府補助較少，這樣的調整絕對不夠，中央應多照顧這些縣市，尤其看天吃飯的農漁民，在年老後更需政府照顧。

【記者丘采薇／台北報導】民進黨總統參選人賴清德競辦發言人陳世凱表示，國民黨在前段時間才用似是而非數據攻擊蔡政府債留子孫，到了侯友宜推動政見卻突然財政狀況變很好，是不是代表國民黨肯定蔡政府執政成果，才能提出這些社會福利政策，「感謝國民黨肯定蔡政府執政」。

賴昨晚出席在圓山大飯店舉行的「海外賴清德後援總會」成立大會，以台語演說提醒選戰局勢未定，最後是不是四組人或在野整合成一組，他都要贏。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 國民黨

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