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賴辦：推政見爭認同 侯辦：團結一切力量

聯合報／ 記者丘采薇侯俐安林縉明鄭媁／台北報導
民主進步黨總統參選人賴清德（左）昨天下午出席賴清德六大洲七大國海外後援總會成立大會。記者蘇健忠／攝影
民主進步黨總統參選人賴清德（左）昨天下午出席賴清德六大洲七大國海外後援總會成立大會。記者蘇健忠／攝影

針對本報民調，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室昨天表示，「選戰中的民調都會有所起伏，我們持續關注，也做為參考。」更重要的是未來會持續按照既有步調，推出國家希望工程等各系列政見，爭取選民檢視認同，獲得更多支持。

國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲表示，所有符合專業科學的民調都會參考，侯友宜會按既定選戰步調繼續努力打拚，團結一切力量，爭取更多支持，完成政黨輪替。

民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，近兩天多份民調可看到柯文哲與賴清德的差距逐漸拉近，可見柯文哲非常耐打，在執政黨鋪天蓋地攻擊下仍能穩定鞏固支持者；柯與民眾黨會團結一切可團結力量，爭取支持。

鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修表示，四腳督支持度只呈現政黨基本盤，賴、柯、侯看似稍高，卻都困守同溫層；郭數字較低，卻獨立於政黨之外，中間選民是國民黨一直想拿卻拿不到的票源。扣除無意見者，只有略為過半選民希望整合成一組，近半選民不樂見，與日前逾六成選民支持整合相比，氛圍已改變，應與國民黨粗暴放話藍白整合及逼迫郭、柯無條件投降引起反感有關。

聯合報2024總統大選選情民調問卷內容詳見此連結

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 侯友宜 民調

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