趙少康會韓國瑜 10月中推動整合

非綠陣營整合升溫，中廣董事長趙少康昨天證實九月十三日曾和高雄市前市長韓國瑜、國民黨前副主席郝龍斌餐敘，預計十月中旬推動整合。近期藍白整合從議題、政見到區域立委持續談合作，至於何時進入總統討論？國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲誰正誰副？兩黨昨都重申「不當副手」，會等柯十月訪美返台。

趙少康受訪證實與韓、郝會面，他提議，韓國瑜該列為國民黨不分區第一名，起碼可多一百萬票，這種狀況過去都是高層講話，現在要換基層講話了。

國民黨內人士表示，藍白整合一直以來的規畫都是從議題、政見及區域立委談合作，有了相同理念、建立默契後再討論總統部分，黨中央立場是支持黨提名參選人侯友宜，意即侯擔任副手可能性近乎零。

對於趙少康與韓、郝等人餐敘，盼加速非綠整合來看，國民黨人士表示，從一開始黨內很多人對藍白整合很反彈，到現在深藍族群都期待促成整合，顯示黨內意見已漸趨於一致；無論是黨中央或侯友宜都會保持順暢溝通管道，但能實質推進整合關鍵在於黨主席朱立倫。

柯營人士說，團隊內當然有人覺得藍白必須合作，但有更多意見反對合作，認為應該要走自己的路，也因為還沒有確定要藍白合，內部沒對如何合作做過正式討論。這名人士說，雖有民調指六成選民期待看到藍白合，問題在於如何說服選民，也才能化解柯營內部歧異，更要向社會大眾說明這樣的結合不是分贓。

此外誰能代表藍營來談，侯友宜或朱立倫？藍營不能嘴巴上一直說談合作，卻不說合作什麼，總是要丟球出來，更要講清楚什麼樣的組合才會贏，「決定好，就來梭哈」。