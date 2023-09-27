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趙少康會韓國瑜 10月中推動整合

聯合報／ 記者鄭媁林縉明程平侯俐安／台北報導
中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

非綠陣營整合升溫，中廣董事長趙少康昨天證實九月十三日曾和高雄市前市長韓國瑜國民黨前副主席郝龍斌餐敘，預計十月中旬推動整合。近期藍白整合從議題、政見到區域立委持續談合作，至於何時進入總統討論？國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲誰正誰副？兩黨昨都重申「不當副手」，會等柯十月訪美返台。

趙少康受訪證實與韓、郝會面，他提議，韓國瑜該列為國民黨不分區第一名，起碼可多一百萬票，這種狀況過去都是高層講話，現在要換基層講話了。

國民黨內人士表示，藍白整合一直以來的規畫都是從議題、政見及區域立委談合作，有了相同理念、建立默契後再討論總統部分，黨中央立場是支持黨提名參選人侯友宜，意即侯擔任副手可能性近乎零。

對於趙少康與韓、郝等人餐敘，盼加速非綠整合來看，國民黨人士表示，從一開始黨內很多人對藍白整合很反彈，到現在深藍族群都期待促成整合，顯示黨內意見已漸趨於一致；無論是黨中央或侯友宜都會保持順暢溝通管道，但能實質推進整合關鍵在於黨主席朱立倫。

柯營人士說，團隊內當然有人覺得藍白必須合作，但有更多意見反對合作，認為應該要走自己的路，也因為還沒有確定要藍白合，內部沒對如何合作做過正式討論。這名人士說，雖有民調指六成選民期待看到藍白合，問題在於如何說服選民，也才能化解柯營內部歧異，更要向社會大眾說明這樣的結合不是分贓。

此外誰能代表藍營來談，侯友宜或朱立倫？藍營不能嘴巴上一直說談合作，卻不說合作什麼，總是要丟球出來，更要講清楚什麼樣的組合才會贏，「決定好，就來梭哈」。

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