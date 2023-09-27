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學者：非綠陣營高度期待整合

聯合報／ 記者鄭媁蔡晉宇／台北報導
非綠陣營的2024總統參選人，由左至右為柯文哲、侯友宜，以及鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照(合成圖)
非綠陣營的2024總統參選人，由左至右為柯文哲、侯友宜，以及鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照(合成圖)

本報最新民調顯示有四成一選民希望在野整合，政大政治系教授陳陸輝認為，從民調來看，藍白合雖是利多，但並未過半，整合也尚無具體進展；即使成功整合，後續如何取得互信？若柯文哲擔任副手，民眾黨支持者是否願意支持國民黨參選人，都是很大挑戰。

政大選舉研究中心研究員蕭怡靖表示，藍白整合的題組很明顯傳遞一個訊息，非綠陣營的支持族群對在野總統參選人整合有高度期待；完成整合的支持度超過民進黨總統參選人賴清德，亦證明此一論調。有如此民意作為背景，將是有利非綠陣營整合的利基。

蕭怡靖指出，接下來要討論的議題將會是「由誰擔當總統參選人」；由於民眾普遍會有支持最有希望當選者效應，從民調看來，侯友宜會是當前非綠陣營中，聲勢較好的在野寄託下架民進黨人選。

陳陸輝表示，從交叉分析顯示，八成五民眾黨支持者希望柯文哲擔任總統，比七成三國民黨支持者希望侯友宜擔任總統還高。國民黨必須說服民眾黨，如何協調出彼此都能接受的方案；柯文哲若願當副手，也要說服選民投給「侯柯配」、政黨票則投民眾黨，支持者才有動力投票。

陳陸輝說，柯文哲團隊最大問題是連區域立委都提不出人來，他想領頭，若國民黨不埋單，將來就算勝選，施政治理上也會有困難，這是柯必須考量的。關於非綠整合的時間，蕭怡靖表示，鴻海創辦人郭台銘的連署狀況將是一大重點，若到十月中下旬連署狀況不佳，郭的籌碼就低了。

是否希望在野或非綠陣營整合？ 資料來源／聯合報系民意調查中心
是否希望在野或非綠陣營整合？ 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報2024總統大選最新選情民調問卷內容詳見此連結

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 侯友宜 藍白合 郭台銘

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