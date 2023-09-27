觀察站／藍白整合 讓子彈再飛一下

藍白合不合？成為這次總統大選關注焦點。本報最新民調顯示，四成五選民希望總統選舉下架民進黨、四成一期待在野整合，藍白合就能逆轉選情領先民進黨總統參選人賴清德。然而，選民期待的在野整合，能有水到渠成時嗎？

總統大選即將進入倒數百日，即使進口蛋爭議延燒，民怨沸騰，民進黨總統參選人賴清德的民調仍一枝獨秀，藍白支持者心中都很焦急。民調趨勢很清楚，藍白不合作，賴清德就是贏家，藍白合作就能逆轉選情。

藍白合則兩利，鬥則兩害，就是保送民進黨繼續執政，藍白豈有不合作道理？在野陣營三位參選人正衝刺選情，侯友宜甫結束訪美即馬不停蹄開啟全戰鬥模式，請假拚選舉。民調持續下滑的柯文哲，周日將再次訪美，被猜測是去避風頭，免得天天被追問藍白合不合。郭台銘正展開連署，卻也聲稱不放棄在野整合。侯柯郭各自爬山，檯面上看不出有合作跡象，檯面下卻各有接觸。

藍白之間有共同的目標，就是下架民進黨，最近雙方都未主動攻擊對方，是否彼此有默契不得而知，但友好氛圍倒是鋪陳了未來合作的可能性。只是藍白合知易行難，涉及雙邊政黨利益要推敲，以誰為主體也要經過競合及談判，雙方也都有內部問題要溝通化解，如今民眾黨內部反對合作聲浪高漲，國民黨內部一堆人跳出來要扮演撮合者反而會壞事。

柯文哲民調不低卻在下滑中，民眾黨缺少基層實力，侯友宜是非典型政治人物，相對草根，且有國民黨和藍營執政縣市團隊支撐，一趟訪美行就展現藍軍團結作戰實力。總統選舉要不要攜手，最終還要看當事人，兩人若無法真心合作，硬配對上花轎也是同床異夢、貌合神離。

藍白整合難度高，雙方都在等待最佳時機，也都在盤點損益，子彈還要再飛一下，但距離攤牌時間亦不遠矣。