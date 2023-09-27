新聞眼／癱瘓議事卡住預算 苦的是市民

新北市長侯友宜請假征戰2024，昨天定期會藍綠攻防第一回合戰得面紅耳赤，可預期接下來議會流會情況將頻繁上演，此次會期重點在審查明年度總預算，預算過不了，明年度新增的重大建設經費就不能動支，這才是真的癱瘓市政，讓市民承受苦果。

侯友宜連任市長、成為綠營2024勁敵後，新北市議會頓時成為全國矚目焦點，從今年4月定期會，藍綠就因市政總質詢要不要提前衝突不斷，排審法案、墊付案的大會議程頻頻流會，最後導致攸關居住正義的新北囤房稅，到今年8月臨時會才順利通過。

也難怪無黨籍議員蘇泓欽昨會在議場無奈地向藍、綠同事喊話，先讓他確認接下來能夠問到市政問題，關心完該關心的建設後，「藍綠要怎麼去拯救宇宙他都沒意見」。

猶記得2015年，當時新北市長朱立倫請假代表國民黨參選總統，同樣在議會引發藍綠混戰，當年11月議會排定審查隔年度預算，同樣因藍綠互鬥，以致預算案卡關，直到大選結束，藍綠仍爭論不休。

當時全國各縣市都已完成預算審議，只剩新北還在吵，驚動行政院差點就要介入協商，場面鬧得太難看，最後藍、綠終於妥協，在2016年已經過了快3個月才順利審完預算。

據預算法規定，如果年度預算在前一年12月31日無法通過，隔年支出相關例行、經常性預算可以用，若是新的建設或重大預算，就不能動支，這恐讓市政癱瘓。

藍綠各護其主無可厚非，若透過癱瘓議事，讓該審的法案、條例無法通過，該付的錢付不出去，懲罰的不是對方，而是廣大新北市民。