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侯友宜請假缺席新北市議會 藍綠甲動互嗆

聯合報／ 記者葉德正張曼蘋／新北報導
民進黨議員在散會後與國民黨議員在議場互嗆。記者葉德正／攝影
民進黨議員在散會後與國民黨議員在議場互嗆。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜請長假投入總統大選，市長將缺席定期會，成為新北市議會昨天攻防焦點。藍、綠黨團發動甲級動員令，綠營要求要侯銷假出席施政報告、藍營議員反嗆「綁架議會」，議場上互不相讓，最後綠營退席抗議，提案遭否決，開會1小時後，議長蔣根煌宣布散會。今天安排施政報告，預料又有一波藍綠大戰。

定期會開議第一天確認議程，藍綠黨團甲級動員，全員到齊拚場。綠營議員要求侯友宜至少在27日施政報告、10月24日總質詢、11月10日年度預算報告這幾天銷假，民進黨團總召鄭宇恩說，此次預算支出有史以來最高，侯友宜不到議會說明，找來沒民意基礎的代理市長，他們無法接受，要求侯銷假回議會報告。

國民黨市議員林國春說，副總統賴清德任台南市長時、長達230天沒到議會接受備詢，侯友宜依法請假，賴清德才是創中華民國地方自治史先例。此話遭民進黨議員戴瑋姍回擊，嗆賴清德當年不進議會是因議長李全教涉賄，是對抗黑金壞人。

新北市議會國民黨議員在議場舉牌嗆民進黨議員。記者葉德正／攝影
新北市議會國民黨議員在議場舉牌嗆民進黨議員。記者葉德正／攝影

國民黨團書記長廖先翔酸，請綠營不要當恐怖情人、別綁架議會。民進黨議員黃淑君則嗆，「是我們遇到政治渣男，難道這是當初承諾的侯侯做代誌？」現場氣氛火爆。

侯家軍、市議員呂家愷說，藍營從來沒有支持侯友宜請假，是尊重侯合法請假流程，也感嘆，綠營上個會期利用各種手段癱瘓議會，讓議事無法進行，辜負人民期待。

鄭宇恩提案要求侯到議會報告，藍綠唇槍舌戰，會中蔣根煌裁示黨團協商仍未果，後續藍營議員周勝考要求先確認議程，綠營不滿憤而退席抗議，民眾黨議員陳世軒未離席，遭綠營嗆「藍白合了」、「柯文哲挺侯友宜」，最後因現場超過半數、有34人，提案被否決，最後議程全數確認。

蔣根煌宣布散會後，藍綠持續在議會舉牌互嗆，綠營大喊「落跑市長 擺爛傳承」、藍營回嗆「賴清德請假沒？」由於議程確認，今天將由副市長劉和然代理做施政報告。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜

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