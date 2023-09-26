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綠營南台優勢消失？ 郭正亮籲賴清德要小心兩區：執政久了選票會下降

聯合新聞網／ 綜合報導
前立委郭正亮指出，同一政黨長期在特定地區執政得票數就會下降，呼籲賴清德(圖)應小心留意此狀況。圖／聯合報系資料照片
前立委郭正亮指出，同一政黨長期在特定地區執政得票數就會下降，呼籲賴清德(圖)應小心留意此狀況。圖／聯合報系資料照片

隨著2024大選逐漸逼近，各黨勢力陷入激戰，民進黨總統參選人賴清德的支持度比起上個月雖略微下滑卻仍領先眾人。前立委郭正亮便指出，若同一政黨長期在特定地區執政，該黨的得票數就會下降，對此，他認為賴清德須留心此狀況，且經他研判，賴在台南市與屏東縣這兩地恐怕很難收穫高票。

郭正亮昨（25）日在政論節目《新聞大白話》表示，「其實執政久了選票就會下降」，他坦言，2018年大選高雄市前市長韓國瑜之所以能擊敗陳其邁，正是因為前市長陳菊執政長達12年，而國民黨台南市前議員謝龍介以及前立委蘇清泉於去年九合一大選時，對手以些微差距的選票險勝也是相同情況。

針對去年大選民進黨在南台灣無法拉開選票的情況，郭正亮說明，民進黨去年九合一大選在台南市與屏東縣兩地都是險勝，當時民進黨參選人黃偉哲以得票率48.80％，險勝得票率43.63％的國民黨對手謝龍介，而民進黨參選人周春米得票率49.09%，以不到3%的些微差距，擊敗得票率46.59％的國民黨對手蘇清泉，因此他提醒，賴清德應留意這種狀況。

若看去年大選結果，郭正亮直言，除了陳其邁坐鎮的高雄之外，明年大選賴清德若想在台南與屏東開出高票，恐存在一定的困難，郭也提到，日前民進黨立委林俊憲喊出，賴要在台南得到60％選票是在「吹牛」，根本不可能。

郭正亮提到，目前比較明顯的是，賴清德的新潮流競選團隊逐漸浮上檯面，現在段宜康、利錦祥都歸隊了，而潘孟安、許立明與賴清德鎮守南台灣，不過賴因為顧慮美國態度，盡量降低自己「台獨金孫」的色彩，然而，卻擋不住「新潮流金孫」的色彩，不只競選團隊清一色都是新潮流，未來若賴勝選將會滿潮盡是新潮流。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 得票率 民調 選情評論

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