副總統沒請假問題？馬辦：比較基準錯誤

新北市長侯友宜請假參選總統，被綠營批評「落跑」。但侯陣營及國民黨主席朱立論認為副總統、民進黨總統參選人賴清德也該請假，賴清德競選辦公室發言人陳世凱昨表示，此舉凸顯國民黨對憲政體制一無所知，侯友宜落跑參選背棄市民，請假規避民意監督，應自行承擔，向市民負責，而非東牽西扯，為辯解而辯解。

陳世凱指出，依據憲政精神，總統本身是憲政機關，副總統為備位元首，全時間執行憲法賦予的職權，沒法源依據可請假；如果國民黨有疑慮，可以去問問前總統馬英九和前副總統連戰，不要不懂裝懂。

民進黨發言人張志豪說，侯友宜此舉不僅藐視議會，更無視市民承諾，創下民主及責任政治最壞示範，侯請假天數，超越新北市前市長朱立倫及高雄市前市長韓國瑜參選總統的「落跑紀錄」，離譜至極。

不過，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，依中華民國憲法，總統是憲政機關，但是副總統不是，兩者的憲政義務並不相同，不能混為一談；賴清德辦公室比較基準錯誤，請賴辦不要再「馬維拉」了。

賴清德昨晚到台中東海大學，以「青年發展與台灣的未來」為題演講。有學生犀利點出民進黨內「黑金、黑槍、黑道」議題，賴說重話，「不僅不樂見，非常不可取」，認為民進黨身為執政黨，長期受台灣社會支持，應該要做的比在野黨更好。

現場兩百名學生爭相提問，擔心台海開戰、關心青年基本法、青年政策是否債留子孫等議題。賴清德現場調查，逾五成現場學生認同「不會開戰」，他說，台灣已放棄反攻，若有戰爭，必然是對岸開始。賴更引述孫子兵法，「知己知彼百戰百善，非善之善者也」，主張「不戰而屈人之兵」。