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侯友宜提凍卵補助 國健署揭3大領域專家曾研議：副作用大

中央社／ 台北25日電
孕婦情境示意圖。圖／Ingimage
孕婦情境示意圖。圖／Ingimage

國民黨總統參選人侯友宜今天提出凍卵補助，希望解決台灣少子女化問題，婦產科醫師提醒可能加重晚婚、晚育，國健署表示，凍卵可能延後生育決定，增加高齡懷孕風險，再行研議。

侯友宜今天下午舉行「助生育、添好孕、強國運」記者會，提到3點刺激生育政見，包含補助凍卵、改善現行育嬰假薪資計算方式、3胎家庭給予百萬津貼，其中凍卵補助方式是經醫療評估，30至40歲女性有新台幣2萬元一次性凍卵補助，後續5年之間，每年提供2000元保存費補助，最高補助3萬元。

衛生福利部國民健康署婦幼健康組簡任技正陳麗娟接受媒體聯訪時表示，今年4月12日邀集法律、性別平等、社會學等領域的專家，舉行凍卵補助會議，最終考量凍卵有侵入性且副作用大，甚至造成生育決策容易延後，增加高齡懷孕風險與影響人工生殖成功率，決定再行研議。

陳麗娟說，因為牽動整體資源，凍卵議題需要有效配置、通盤考量，未來還需收集國際作法、實際研究和各界建議，審慎評估。衛福部2021年7月起擴大不孕症治療補助，對象是經醫師診斷須接受試管嬰兒的不孕夫妻，今年預算編列30億元。

依據現行規定，單純凍卵基本不在補助範圍，惟有因醫療行為例如癌症化療，凍卵、後續取精、受精培養、植入胚胎等費用，可申請補助；首次申請最高上限3萬元，再次申請者上限2萬元。

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