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「柯侯配」成選項？朱立倫：現階段堆疊團結氣氛

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰柳名耕王昭月／連線報導
國民黨主席朱立倫。記者王寓中／攝影
國民黨主席朱立倫。記者王寓中／攝影

二○二四大選，非綠陣營能否整合引發關注。針對美麗島電子報民調指「柯（文哲）侯（友宜）配」才能贏過「賴（清德）蕭（美琴）配」，國民黨主席朱立倫昨表示，民調都是作為參考用，現階段是在堆疊大家共同努力團結的氣氛，相信只要大家一起團結努力，秉持「如果不合作就是讓給民進黨」的決心，就能勝選。

國民黨總統參選人侯友宜甫結束訪美行，民眾黨總統參選人柯文哲十月也規畫訪美。藍白在外交上相互較勁，被解讀為柯文哲釋出「藍白還沒合」訊號。朱立倫昨出席全球海外台商「侯援會」成立大會前受訪表示，他有看到柯文哲十月要到美國西岸，希望柯訪美順利。

朱立倫也說，立法院開議後藍白彼此合作，在立委選區上盡量不要造成親痛仇快；未來大選，相信只要大家一起團結努力，水到渠成。

國民黨立委也大讚侯剛結束的訪美行瑕不掩瑜、為選情增溫；但對柯此刻傳出訪美，認為一則有較勁意味、二則是想持盈保泰，為自己增添談判籌碼，無形中也帶給國民黨不小壓力。

柯文哲廟口開講南部首站昨晚在高雄三鳳宮出發，現場吸聚近千名支持民眾。柯文哲接受民眾提問，從明揚大火案、「過期蛋」風暴，談到台美與大陸三方關係；他一再重申，政府施政「務實、理性、科學就好」，搞那麼多有的沒的「衝啥」。他說自己的選民結構，七十歲以上已降到僅百分之二，原因在於老人家在家裡都只看「三、民、自」（綠媒），因此他請年輕人搞一場「不用走出家門的客廳運動」，回家說服阿公阿嬤支持他與民眾黨。

柯文哲昨出席台灣智慧移動產業協會二○二三運具電動化產業戰略報告，提出下任總統該有的標準：第一，不要貪汙；第二，理性務實科學；再來，要工作認真一點，「當然聰明一點是更好」。

2024選舉 2024總統選舉 朱立倫 柯文哲 侯友宜

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