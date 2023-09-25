聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／侯友宜切換大選模式 慎防「新北有事」

聯合報／ 本報記者王慧瑛林政忠
新北市長侯友宜請假參選，本周議會開議，綠營議員將磨刀霍霍。本報資料照片
新北市長侯友宜請假參選，本周議會開議，綠營議員將磨刀霍霍。本報資料照片

新北市四百萬人口是國民黨總統參選人侯友宜的本命區，原本市長兼總統參選人的「二刀流」模式，自九月廿三日請假後一刀切，侯友宜將專注「大選模式」，避免陷入繁瑣的「市政模式」，但「新北有事，就是侯友宜有事」。侯友宜轉換選戰模式後，本周新北市議會開議將是第一道考驗。

新北市議會定期大會廿六日開跑，第一天預備會議確認議程，原訂廿七日排定侯友宜施政報告，十月廿四日總質詢，十一月十日則是市長報告明年度總預算案；侯友宜選在本月廿三日請假，預定不會出席廿七日施政報告，避免在議會失言或被激怒，又成為新聞焦點。不過，「市長落跑」將是對手最好箭靶，民進黨砲火勢必猛烈。

侯友宜前天請假後，新北市議會民進黨團昨天擺開大陣仗，十一位議員開記者會連番砲轟，就是要給侯友宜下馬威。國民黨和新北市政府則反諷，民進黨總統參選人、副總統賴清德也曾帶職參選，「綠能你不能」。

議會開議前，雙方已隔空駁火。新北市人口眾多、幅員遼闊，各種天災人禍難以預料；綠營已警告侯友宜，就算在天涯海角跑選舉，也要顧好新北市，請假參選也難迴避政治、行政責任。

高雄市前市長韓國瑜的殷鑑不遠，二○一九年競選總統時，就被對手鎖定為「落跑市長」。綠營也將強打侯友宜「落跑、背叛市民」。當年韓國瑜曾自嘲「被政治硫酸毀容」，不久前侯友宜也遭遇過板橋餵藥案的萬箭穿心，自然不能等閒視之。侯友宜日前出訪美國時，行李箱備著一件消防救災的「紅背心」，也顯示他的戰戰兢兢。

可以預見，綠營將全力打新北，「新北有事，就是侯友宜有事」；而若侯友宜本命區失守，即象徵國民黨防線潰堤。既然請假也難迴避責任與枷鎖，侯團隊除了要細膩回應質疑，更該強化說服力及團隊戰力，降低失分；若能巧妙翻轉「新北經驗、全台實現」，則可望喚回更多認同。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 韓國瑜 帶職參選 賴清德

延伸閱讀

民進黨批侯友宜落跑 侯辦：賴清德才用上班時間跑選舉

民進黨批侯友宜落跑 侯辦：賴清德就是落跑專家

【即時短評】「新北有事，就是侯友宜有事」請假參選能過議會這一關？

新聞幕後／議會不可控因素太多 侯友宜23日請假是「最佳時機」

相關新聞

侯友宜請假參選起跑 今排9行程

國民黨總統參選人侯友宜請假參選，今天是正式起跑的第一天，從早到晚，侯競辦共安排九個行程。侯請假也引發藍綠攻防，綠營批評侯...

「柯侯配」成選項？朱立倫：現階段堆疊團結氣氛

二○二四大選，非綠陣營能否整合引發關注。針對美麗島電子報民調指「柯（文哲）侯（友宜）配」才能贏過「賴（清德）蕭（美琴）配...

新聞眼／侯友宜切換大選模式 慎防「新北有事」

新北市四百萬人口是國民黨總統參選人侯友宜的本命區，原本市長兼總統參選人的「二刀流」模式，自九月廿三日請假後一刀切，侯友宜...

拚總統大位 柯文哲喊「搞一場不用出門的客廳運動」

民眾黨總統參選人柯文哲「廟口開講」南部首站今晚在高雄三鳳宮出發，現場吸聚近千名支持民眾，不少是年輕人，柯文哲接受民眾提問...

批民進黨成天講抗中保台 柯文哲：有準備了嗎？

民眾黨總統參選人柯文哲今晚在高雄高雄三鳳宮舉行「廟口開講」，提及台美中三方關係，他批民進黨整天說「抗中保台」，但有準備嗎...

最新民調 民進黨支持度挫6.5個百分點、國民黨重回老二

台灣民意基金會今天發表「台灣人政黨支持傾向的最新發展」即時民調。結果發現，有30.3%台灣人支持民進黨，23.1%支持國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦