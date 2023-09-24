郭台銘連署遇阻？發言人：站點開拓中

郭董連署進度慢吞吞？至今24日已是首波連署啟動的第五天，郭台銘競選辦公室發言人黃士修受訪時表示，因為勾稽證件的關係，尚無確切的連署數字，但在中南部設立連署站時，「在地民眾反應都很踴躍，一直來問有沒有更多站點」。他強調，下一步會加強廣告宣傳覆蓋，讓全國民眾知道連署資訊。

工作人員比民眾多

鴻海創辦人郭台銘24日凌晨於臉書公布第四波連署站點，新增了高雄、花蓮的總站。 郭粉們紛紛在郭台銘照片與貼文下面留言表示：「新店沒有」、「為何沒有汐止」、「台中只有一個連署站嗎」與「所以屏東市沒有嗎」等，更有人質疑「為什麼連署點沒辦法在第一波的時候一次出來啊？」

資深媒體人黃暐瀚日前也分析指出，郭台銘現在連署遇到兩大門檻，第一個沒有系統，第二個沒有人氣。他認為，連署沒有那麼簡單，必須要有系統，所以現在有些連署站甚至出現工作人員比前來連署的民眾還多的狀況，明顯呈現出連署人氣不如預期。

在地民眾很踴躍

然而，黃士修表示，這陣子各組幕僚都在全國各地持續簽約開拓站點，中南部連署站點的工作人員回報說，比較習慣從「社團組織」和「機動連署」來做，而非守株待兔，所以讓他們盡情發揮。

「在地民眾反應也很踴躍，一直來問有沒有更多站點，我們郭辦努力讓全國22縣市都至少有一個大型站點作為總站，還有中小型站點的設置。」黃士修說，但在台南確實遇到一些困難，郭董也說台南是艱困選區。不過郭辦幕僚還是使命必達，就在郭董發言的當天晚上，就把台南站點敲定下來。

他指出，由於涉及保防和勾稽，各站點的連署書都由保全運送回安全倉庫，所以他手上其實也沒有數字，這幾天都在忙著處理各站點即時回報和改進流程。黃士修說，目前已公布第四批站點，接下來會加強廣告宣傳覆蓋，讓全國民眾知道連署資訊。

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