柯文哲10月再訪美 拜會矽谷新創

民眾黨總統參選人柯文哲昨天證實，他將於十月再度訪美，「年輕人最在意低薪問題，代表我們的產業沒有升級。」柯文哲表示，此行主要目的是拜訪矽谷新創產業界，尋求台灣產業轉型解方。

據了解，柯文哲此次將前往洛杉磯、舊金山等華人較多的地區，主要以拜會產業為主，也會拜會矽谷新創產業。柯文哲預計十月一日出發，展開為期五天快閃訪問行程，民眾黨明對外說明。

據了解，柯文哲四月訪美時已經見到不少政要、行政官員，此次再度訪美並非以政治為目的，而是以了解產業界為主，鎖定向高科技、AI、大數據等產業界請益，做為未來所提出政見的參考；由於此行以拜會產業為主，多數為不公開行程，目前確定柯文哲於美西時間十月四日晚間會出席南加州哲友會成立餐會。

知情人士透露，柯文哲近期受新竹市長高虹安等爭議影響，民調確實下滑，特別是年輕族群支持度出現鬆動，希望藉此次訪美挽回年輕族群的支持，同時也能建立與美國企業界、僑界溝通管道。