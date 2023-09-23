非綠整合…朱：堅持自我怎談 郭：與侯柯有溝通

二○二四總統大選，外界關注在野的整合。國民黨主席朱立倫昨天受訪時表示，相信與民眾黨主席柯文哲有共識，知道民進黨會用一切手段讓藍白整合失利，但也知道唯有團結一致才能政黨輪替，不過，堅持自我要怎麼談？是最簡單的邏輯。

針對柯文哲稱民進黨打誰愈兇，代表誰的民調高，「民進黨前陣子很少打侯友宜」。朱立倫說，相信與柯文哲有共識，只有團結才能下架不公不義的民進黨，一起努力走出大局。

朱立倫強調，不管哪一份民調都能看出，藍白合就會贏、不合就會成就民進黨，「堅持自我怎麼談？」大家應該以大局為重，是最簡單的邏輯。

對於鴻海創辦人郭台銘及副手賴佩霞啟動連署，遭國民黨猛攻。朱立倫則說，希望大家忍一下個人情緒，小我小一點、大我大一點，畢竟六成民意希望政黨輪替，只有自我走不出大局。

郭台銘說，他跟國民黨總統參選人侯友宜、柯文哲都有非常暢通溝通管道，現在很多事情還在過程中。