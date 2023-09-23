綠批侯友宜「戰爭恐嚇」美學者：假新聞

國民黨總統參選人侯友宜結束訪美之旅，廿二日返抵國門。侯友宜向接機群眾表示，此行，美方關心台海不穩下台灣應如何避戰，他則清楚表達會捍衛中華民國主權獨立，用和平的方式解決兩岸歧異。民進黨批評，侯友宜稱台灣是地球上最危險的地方，遭美國亞洲研究中心研究員孔明尚質疑。但孔明尚透過社群媒體Ｘ強調，當天是記者提問，並非他個人答覆或侯的評論，這「屬於假新聞」。

侯友宜說，此次訪美行程，會晤十六位美國聯邦參、眾議員，及紐約市長亞當斯、美國在台協會主席羅森伯格，接受美國媒體訪問，受邀到四個智庫演說，與重量級的學者專家，面對面討論兩岸、國際外交、國防等議題。

侯友宜強調，不論是美國國會議員、智庫學者，還是媒體、前政府官員，皆關心台海不穩定的局勢，台灣如何避戰、確保和平。他強調，對內將堅定捍衛中華民國主權獨立、自由與民主制度，以和平的方式，解決兩岸的歧異。

民進黨發言人張志豪表示，侯友宜為了選總統，一連安排訪星、日、美惡補國際外交學分，但不斷失言失態，連拜會智庫都不敢公開媒體，凸顯準備不足。張志豪說，侯友宜一再以戰爭威脅恐嚇，稱台灣是地球上最危險的地方，此番言論遭負責接待的孔明尚質疑，毫無事實根據的評論不僅是損及侯個人，更是台灣的國際間形象。

孔明尚則指出要「稍微糾正一下」，前日有記者問他是否認為台灣是全世界最危險的地方，他說不是。這是他個人的客觀答覆，而不是針對侯友宜的兩岸觀點的評論。他強調，「侯友宜所說」這幾個字是某些媒體後來加上的，屬於假新聞。

侯競辦表示，孔明尚已經澄清，相關報導是假新聞，民進黨配合媒體，刻意曲解學者說法，自甘淪為假新聞的再製者，變成造謠一條龍。

柯評估再訪美

【記者林縉明／台北報導】民眾黨總統參選人柯文哲傳出十月將二度訪美，預計走訪美國西岸，以僑胞跟當地企業界為主，並出席南加州哲友會餐會，出訪時間不超過一周。柯競辦發言人吳怡萱昨天回應，柯文哲出訪與否一切都還在評估中，尚未定案。

柯今年四月曾到訪美國東部、中部出訪廿一天，但當時柯文哲尚未正式宣布參選總統。

柯文哲先前透露，美方再度邀請他以總統參選人身分訪美，民眾黨內部正在評估規畫。民眾黨秘書長周台竹卻表示，隨著選戰加溫，接下來柯文哲行程將以國內為主。但隨後就傳出柯文哲要二度訪美，一度傳是九月底，柯競辦發言人陳智菡則否認，聲稱是周台竹赴美參加國防工業會議。

近日又傳出，柯文哲將在十月第一周啟程訪美，目的地是美國西岸的洛杉磯、舊金山等華人較多的地區，並預計將在十月四日參加柯文哲南加州哲友會成立餐會。但柯陣營仍在評估行程安排的精采程度，若行程安排不如預期，就由周台竹或立委吳欣盈等人代表，避免柯文哲被拿來跟剛結束訪美行程的國民黨總統參選人侯友宜做比較。不過，相關行程柯陣營保密到家，吳怡萱僅說，目前還在評估中，尚未定案。

賴喊守護台灣

【記者江婉儀／新北報導】民進黨總統參選人賴清德昨表示，台灣是主權獨立的國家，不屬於任何一個國家，「有人說台灣是他的土地，但台灣是我們自己的」，如果沒有國家，人民就沒有所有權。

賴清德說，這次選舉不只影響台灣，還有子孫幸福跟亞太地區，沒辦法單靠民進黨，所以他提出民主大聯盟，集結社會最大民主力量，在這次選舉站出來守護台灣。